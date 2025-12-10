國安基金「銀彈」規模翻倍！拚增至1兆元穩股市

現在股市規模、外資佔比還有日均成交值都大幅度提高。（示意圖／Pexels）





國安基金條例實施25年，可運用金額5千億元從來沒有調整過，不過現在股市規模、外資佔比還有日均成交值都大幅度提高，5千億可能很難應付股市突發狀況，因此多名立委提案，要把銀彈規模上修至1兆元。

台股開盤上漲百點，持續站穩2萬8千點關卡，整體市值逼近百兆元，市場波動風險升高，為了保護投資人，必要時會進場「護盤」的國安基金，銀彈規模即將要大升級。

財政部長莊翠雲：「國內的股市跟當時國安基金成立之前，已經差了非常大的一個差距，另外5千億的額度裡面，3千億是四大基金，但4大基金可動用的金額有限，所以大概就是2千億可以動用，就是以融資的方式，因此各界包含我們在國安基金裡面的委員，都有這些方面的疑慮，認為適度要擴大基金的規模。」

國安基金目前可運用的資金總額為5000億元，自2000年設立到現在都沒有調整過，不過台股市值快速膨脹，5000億額度，恐怕難以應付突發巨震，因此立委提案，將國安基金可運用資金，調高至1兆元，建議向四大基金借用金額維持3,000億元，向金融機構借款最高限額，則提高到7,000億元。

財政部次長阮清華：「現在股市規模，外資持股的能量還有日均成交值都大幅度提高，所以在這種情況之下，2千億真的是非常辛苦。」

阮清華也指出國安基金成立初期，台股規模只有9.2兆，但現在規模已經逼近100兆元，成長了10.5倍，外資當時占比只有8.44%，現在比重很高，占比已經達到46.85%，甚至日成交量也持續擴大，今年11月平均就達到4800多億元，因此若是不擴大國安基金規模，未來護盤會相當辛苦。

財政部次長阮清華：「國安基金的規模，如果拉高的話，我覺得對股市的穩定還有投資人信心，一定有很大幫助。」

不過國安基金過去護盤8次，賺了661億元，外界有聲音認為政府這樣是在賺股災財，應該要回饋民眾，國安基金到底要怎麼修，不只投資人關注，官員恐怕也得更仔細規劃。

