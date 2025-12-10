國安基金8進場賺661億，全民共享有望？操盤手曝「股民崩潰財」回饋條件

今（2025）年受美國對等關稅影響，4月間台股先是崩盤狂瀉2065點，3天後又單日暴漲超過1600點，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車，而國安基金也扮演了關鍵的角色。如今年關將至，有立委提案擴大現行規模為5000億元的國安基金，將可運用資金總額提高至新台幣1兆元，對此，國安基金「操盤手」財政部次長阮清華今（10）日在立法院備詢時做出回應。

根據國安基金書面報告指出，國安基金現行可運用資金總額為5000億元，（金融機構借款2000億元、政府四大基金借款3000億元），自2000年成立25年來未曾擴增規模。其中截至上（11）月底，上市櫃公司市值達97兆元，已是成立時的10倍以上；外資持股比率高達46.85%。而今年關稅風暴下，國安基金自4月9日進場護盤至11月止，外資累計賣超達3940億元。

廣告 廣告

對於國安基金修法，民進黨立委郭國文、李坤城分別提案修法，將可運用資金總額提高至新台幣1兆元，並刪除向金融機構及政府四大基金借款限額，立法院財政委員會上午審查財政收支劃分法部分條文修正草案、國家金融安定基金設置及管理條例部分條文修正草案等案。郭國文質詢時提及，國安基金過去8次護盤共計賺了661億元，引發趁股民信心崩潰的時候進場撿便宜、「賺股災潮」，而外界有聲音，是否應效仿新加坡，將所賺的錢回饋民眾，或支持健保財務？

國安基金規模擴大？財政部持正面態度

對此，國安基金執行秘書阮清華說明，國安基金獲利後由委員會通過後繳庫，由國庫統收統支，不能留在國安基金，若已經退場則不能再買股票，至於是否要所謂「全民共享」，或支持健保、長照等，則需要修正國安基金設置管理條例，可以來研議檢討。至於國安基金規模是否擴大，阮清華表示，在股市規模、外資持股、日均成交值大幅提高的情況下，2000億元確實非常辛苦，這是25年前的標準。

阮清華並正面表示，若擴大國安基金規模，銀行借款上限提升至7,000億元，現行金融機構貸款能量完全足夠，國安基金護盤將更具彈性，對股市穩定及投資人信心會有很大的幫助。財政部長莊翠雲則說明，目前國內股市規模與當時國安基金成立時差距已是非常大，如今國安基金5000億元的規模，其中3000億元來自四大基金，但四大基金可動用金額有限，可動用的部分約為2000億元，因此各界、包含國安基金委員會委員，都有這方面的疑慮，認為要適度擴大國安基金規模。

更多風傳媒報導

