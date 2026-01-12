國安報告：台灣名嘴吹捧「中國雷達神話」 遭美軍實戰打臉

國安單位在一份中國針對近期美委衝突的資訊操弄研析報告中指出，台灣部分特定媒體透過政論節目名嘴及新聞協力營造中國意圖營造「美軍衰弱、解放軍強大」的紅色敘事。圖為委內瑞拉軍隊在總統馬杜洛被美軍抓走後，進入緊急動員狀態。 圖 : 翻攝自X / Nexta

[Newtalk新聞] 國安單位在一份中國針對近期美委衝突的資訊操弄研析報告中指出，台灣部分特定媒體在幾乎不設防的狀況下，透過政論節目名嘴及新聞協力營造中國意圖營造「美軍衰弱、解放軍強大」的紅色敘事，相關產品再由中國二創進入自己的言論市場混淆中國人民的認知。這份報告並引用美軍2026年1月「絕對決心」行動的真實數據，戳破了這些流竄於台灣媒體圈的軍事神話，也讓北京對台的紅色認知訊息鏈呼之欲出。

該報告以中國官媒及所屬社群吹捧的「中國JY-27A雷達鎖定美軍F-35」的傳聞為例，調查發現，此說法源自包裝為「民間」但實質高度與中國官方協力的媒體與網媒（如《中華網》），聲稱雷達能鎖定5架戰機、探測 390 公里。相關敘事自去年10月起就開始被轉入台灣特定的媒體通路。例如台灣名嘴呂禮詩在《全球軍武頻道》及中天新聞便大肆渲染。節目中甚至出現「美軍隱形戰機近似裸奔」、「鎖定5架 F-35」等誇張標題。報告引據美軍2026年1月初執行的「絕對決心行動」（Operation Inherent Resolve）戰果，對上述紅色敘事進行了「實力打臉」。

1.「隱身破功」是假，電戰壓制是真：行動證實，F-35戰機從未被鎖定。相反地，在EA-18G「咆哮者」電戰機掩護下，美軍首波攻擊就癱瘓了委內瑞拉境內的中製雷達系統（包含 JY-27A），證明中俄混合防空網在美軍電子干擾下形同虛設。

2.「特戰短板」是假，強勢執法成真： 針對「美軍特種部隊能力不足、無法登船」的說法，美軍在北大西洋的行動中，迅速扣押並接管了試圖偽裝成「水手號」（Marinero）且懸掛俄羅斯旗幟的貝拉一號。

報告指出，這些由中國製造、透過台灣特定媒體協力、名嘴放大的軍事神話，與現實戰場結果完全脫節，在常識上也許不堪檢驗，然而，其真實目的並非傳播軍事知識，而是透過虛構美軍的「執法短板」與「技術劣勢」，在台灣內部製造失敗主義氛圍。

安全單位官員呼籲民眾在接收軍事資訊時，應參照多方權威來源，避免遭特定立場的敘事誤導。

