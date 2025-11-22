國安報告 陸日陷各述立場僵局 美日演訓規模擴大
國安局24日將赴立法院進行「台日安全情勢」專案報告，書面資料已送進立法院。報告指出，中方透過複合式手段及「以商逼官」方式，施壓日本撤回言論，日本方面則堅定立場，雖派員訪陸盼緩和局勢，但兩國陷入「各述立場」僵局，矛盾短期不易轉圜。國安局也發現，近日美日在東海及沖繩周邊的演訓規模，較以往擴大。
國安局報告統整，大陸在灰色地帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及在黃海岸際小型火砲射擊，配合爭議訊息操作。經貿方面，發布赴日警示、暫緩民間藝文交流活動及中斷日本水產品進口。輿論部分則透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事。外交方面，大陸外交部、國台辦、國防部等相繼發表恫嚇言論，並取消原訂11月下旬日、韓、陸文化部長會議。
日本則重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決台海事務」的立場，持續要求大陸妥善處理駐大阪總領事薛劍恫嚇言論，並派外務省亞大局局長訪陸議和。
此外，國安局掌握日本自衛隊17日與美軍在東海及沖繩周邊空域舉行聯訓，美、日派遣F-35A戰機、B-1B轟炸機等先進軍機近30架，規模較以往擴大，宣示美日同盟聯合作戰及嚇阻能量。
國安局分析，陸日關係短期不易轉圜，日方不願爭端擴大，但也不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。
