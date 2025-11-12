國安外交爆「龍燮鬥」 自家人看不下去：內鬥到這程度很丟臉

外交部長林佳龍（左）、國安會秘書長吳釗燮（右）爆內鬥。（合成畫面／董孟航攝、總統府提供）

賴政府國安決策體系內鬥檯面化，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮遭爆上演「龍燮鬥」，戰場延燒到今年8月傳出國安會副秘書長徐斯儉駐美風波，最後鬧到總統賴清德出手調停。據了解，曾有黨內人士私下抱怨，「內鬥到這程度很丟臉」，從去年至今吳釗燮沒有一個正面的新聞，但吳卻能穩坐國安會的位子，呼籲賴政府積極培養新的外交人才。

副總統蕭美琴及前總統蔡英文近日先後訪歐，拓展台歐關係，為賴政府今年外交成果交出漂亮成績單。然而，《鏡週刊》今天（12日）披露，吳釗燮今年上半年在未告知林佳龍的情況下，透過北美司向美方諮詢駐美代表人選由徐斯儉接任的可能性。

報導指出，此事不僅在北美外交圈傳得沸沸揚揚，還傳進現任駐美代表俞大㵢耳裡，此舉讓林佳龍系統大為訝異、憤怒，最後出動賴清德親自解決，並找上林、吳二人當面溝通，若無其他變數，年底前不會動俞大㵢。

據悉，一名熟稔外交領域的民進黨內人士私下抱怨，外交圈本來就有內鬥傳聞，直到8月下旬傳出徐斯儉將接駐美代表，明明是其中一方向媒體放消息，但外交部、國安會否認來否認去，「內鬥到這程度很丟臉」。

該人士將矛頭指向吳釗燮，認為吳先前陷入養共諜風波，國安會、外交部當時卻沒有負起政治責任，「其實國安會秘書長任何一個人當都沒有問題」，這個「太平官」不是只有吳釗燮能當，從去年到現在吳釗燮沒有一個正面的新聞，但吳釗燮卻能穩坐國安會的位子，呼籲賴政府積極培養新的外交人才。

一名綠營幕僚指出，林佳龍接任外交部長後，行事風格與前任吳釗燮大不相同，例如林會要求基層公務員每週交出外交成果KPI，讓基層公務員頗有怨言，畢竟外交成果非一朝一夕即成，卻要每週有新進展，根本是強人所難。

該幕僚認為，國安決策體系內鬥想調停，恐怕沒那麼容易，最快可能要有等到有人退位才能化解僵局，但賴清德希望扶植自己的外交人選，才找上正國會林佳龍出馬。

針對《鏡週刊》報導，外交部回應，近期我國外交推動屢有具體成果，如副總統蕭美琴甫於歐洲議會演講，在國家外交工作取得重要突破之際，報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

國安會則說，面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。



