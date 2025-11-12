國安外交部惡鬥內幕曝！未邀林佳龍出席國安會議 徐斯儉駐美風波驚動賴清德

據《鏡週刊》披露，國安會有些會議會把林佳龍「擋在門外」，直接通知外交部內的單位前來開會。（資料照片／李智為攝）

外交部長林佳龍及現任國安會秘書長吳釗燮不合早已傳聞傳遍外交圈，根據《鏡週刊》披露，先前國安會有些會議會把林佳龍「擋在門外」，外交部也有手段反制，像是把送交國安會的外交電報經過篩選，「從原本厚厚一疊，變少少幾張」。此外，龍燮鬥角力也延伸到人事上，其中徐斯儉駐美人事更鬧到總統賴清德不得不出手，最後找上林吳二人當面溝通才平息風波。

根據《鏡週刊》報導，林佳龍接任外交部長後，國安團隊互動出現怪象，例如國安會有些會議會把林佳龍「擋在門外」，直接通知外交部內的單位前來開會；外交部也有手段反制，像是把送交國安會的外交電報經過篩選，「從原本厚厚一疊，變少少幾張」。

報導指出，龍燮鬥在對美關係上較勁激烈，台美政府高層每年重要的「特殊管道」對話，是雙方討論安全議題的重要平台，2023年、2024年會議都是由國安會秘書長、外交部長共同赴美，但今年外交部卻差點掉隊，最後經過林佳龍出手爭取，才讓外交部次長陳明祺趕上前往美國。

此外，龍燮鬥角力也延伸到人事上，吳釗燮今年上半年在未告知林佳龍的情況下，透過北美司向美方諮詢駐美代表人選由徐斯儉接任的可能性，但此事不僅在北美外交圈傳得沸沸揚揚，還傳進現任駐美代表俞大㵢耳裡，此舉讓林佳龍系統大為訝異、憤怒，最後出動賴清德親自解決，並找上林、吳二人當面溝通，若無其他變數，年底前不會動俞大㵢。

報導提到，除了特殊管道對話安排不順、徐斯儉駐美風波外，10月初《日經亞洲》報導，國安會副秘書長趙怡翔訪問華府，探詢賴今年出訪中南美、過境美國的可能，趙怡翔是吳釗燮一力提拔的子弟兵，隨後就有「涉外人士」痛批趙怡翔繞過代表處、衝擊台美互信等新聞，儼然龍燮雙方公然在媒體上較勁。



