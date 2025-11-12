國安外交「龍燮鬥」沸沸揚揚 國安會駁斥：無妥善查證令人遺憾

國安會表示，有關今天國安會秘書長吳釗燮報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證。（資料照片／翻攝外交部臉書）

《鏡週刊》今天（12日）披露，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮在國安團隊中上演「龍燮鬥」，連今年8月徐斯儉駐美風波都與兩人不合有關，最後鬧到總統賴清德出手調停。對此，國安會下午發表聲明，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

根據《鏡週刊》披露，先前國安會有些會議會把林佳龍「擋在門外」，外交部也有手段反制，像是把送交國安會的外交電報經過篩選，「從原本厚厚一疊，變少少幾張」。此外，龍燮鬥角力也延伸到人事上，其中徐斯儉駐美人事更鬧到總統賴清德不得不出手，最後找上林吳二人當面溝通才平息風波。

廣告 廣告

不僅如此，國民黨立院黨團上週舉行「既生龍，何生燮」記者會，將外交團隊不合傳聞搬上檯面，雖然外交部長林佳龍出面稱「合作相當密切」，總統府也發聲澄清，但外交圈的事務官、公務員全都看在眼裡，連友盟的外交人員也嗅到不尋常氣氛，甚至開口詢問，「你們的外交部長到底是誰？」、「到底誰說了算？」

對此，外交部回應，該報導卻引述特定人士的不實放話，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部不會因無端指控而分心退卻。

國安會表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。



回到原文

更多鏡報報導

國安外交部惡鬥內幕曝！未邀林佳龍出席國安會議 徐斯儉駐美風波驚動賴清德

遭爆與吳釗燮鬥爭內幕 林佳龍駁「挑撥離間」：外交國安一條線

《鏡週刊》爆林佳龍、吳釗燮鬥爭內幕 外交部駁：特定人士不實放話