國安官員再質疑藍擋軍購為國共論壇 鄭麗文：國安會不要變造謠中心

記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文力推重啟國共論壇與鄭習會，但昨再誤傳1月底就要復辦，國安官員更質疑與擋軍購有關。鄭下午回應，「又來了，很遺憾，國家安全會議不要變成國家不安會議」，這不是國安會職責所在，不要變成造謠中心。

鄭麗文強調，自己從來沒有從對岸得到任何訊息、開出其他任何條件，「從來沒有過」，只有民進黨、國安會、綠營側翼不斷製造謠言，唱衰兩岸可能可以展開的融冰、對話、交流，讓她覺得很遺憾，大可不必。

鄭麗文說，面對當前兩岸僵局，應該積極尋求解決問題的辦法，而非製造謠言、說風涼話、扯後腿。

鄭麗文表示，兩岸對話交流一點都不困難，前總統馬英九8年執政就已證明，自己也只是重申九二共識、反對台獨，立刻感受到對岸也有同樣期待，希望在九二共識、反對台獨基礎上緩和兩岸兵凶戰危局勢，開始對話交流。

鄭麗文反酸，其實民進黨也做得到，一點都不難，總統賴清德都已經公開說了不會再宣布台獨，也就是這個議題（指台獨）從此不存在，所以只要民進黨現在也下架台獨黨綱，回歸九二共識，也不會有其他附帶條件。

鄭麗文質疑，民進黨為何永遠不敢正面回應問題，反而自編、自導、自演，還演得非常用力，然後不斷抹紅、唱衰、破壞國民黨希望為兩岸搭起的和平橋樑，這樣的用心真的非常不好。

鄭麗文說，在台灣與國際社會都高度希望兩岸局勢緩和、兩岸和平，當家的民進黨卻透過謊言、造謠、扯後腿百般阻擾，這真的非常有失他們的格調。

