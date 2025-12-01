國安官員：中國處理對日關係有三大誤判 12/13是觀察點

日中關係陷入僵局，國安官員分析中國在過程中有3個明顯誤判，包括時間點、日本的政治情勢及各方的核心利益。該官員並指出，從中國對此事件的處理及福建艦成軍典禮，推測中共當局決策系統可能有狀況或是內部壓力持續，12月13日將是個觀察點，若中國在日中僵局中仍找不到台階下，不排除會再發動複合式威脅，包括所謂「聯合利劍C」軍演。

日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢中提及如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」(存立危機事態)引發中國反彈，並對日展開一連串政治性抵制。

一名國安官員分析認為中國在過程中有3個明顯的誤判，首先是誤判時間點。他指出，中國以為美國此時關切烏克蘭、關切加薩情勢，或許有機會利用這段戰略空窗期威懾周邊，以達成實際宰制島鏈或劃定勢力範圍。

第二個誤判則是錯判日本的政治情勢，國安官員指出，中國顯然認為高市政權才剛上台，過去這段期間的敘事語法明顯在「欺生」、甚至許多攻擊以「女性」作為焦點，誤以為只要不斷展現強硬，日本當局就可能在威嚇下退讓，或是較為謹慎的日本政界為避免衝突就不會計較，中方便有台階可下，但沒想到日本近期民調顯示高市獲過半數日本民眾支持，且日本民眾對中國不具好感的比例高達8成8，中國顯然也錯估民主社會的對外政策會反映國民的共同情感，每個動作都只是更激怒各方。

至於第三個誤判，該官員指出，便是中國錯判了台海及島鏈安全才是攸關各方的核心利益。對中國來說，拿台灣當藉口劃定勢力範圍是常態性作為，卻忘了台海區域及印太周邊已是各國無可挑戰的生命線，若島鏈安全出現破口，對世界最重要、形同動脈的高科技供應鏈將被切斷，威脅到所有國家的核心利益，因此，即使中國認為目前是戰略空窗，欲劃定界線，將美國或民主世界的影響力推出第一島鏈，但不管是美方、日方或其他各方都有清楚的脈絡或立場，不可能讓中國予取予求。

該官員認為，中國公然以平時對付台灣的手法對付日本，反而讓日本社會及政界更感同身受台灣的實際處境；另一方面，中國急於改善國際形象，型塑「G2」，但這種種動作在各國眼中確實就是對區域現狀帶來風險的威脅者。

除對日處理過程的3個誤判外，國安官員也指出，現任中國外交部長王毅是公認「知日派」的權威，但這起事件在處理過程中已完全缺乏理性決策、離開外交專業，致使事態持續升高，背後有兩種可能，一是中共當局決策系統可能真的出了狀況，另一可能則是始終無法改善內部問題，例如經濟情勢。

國安官員也指出，另一個值得觀察的事件則是福建艦的成軍典禮，中國國家主席習近平曾任福建省省長，但相較於之前山東號、遼寧號大肆宣傳，這次福建艦成軍卻異常低調，不但採事後公開，還是為對台操作「疑軍論」才露出，從畫面中可看出南部戰區幾名重要海軍將領都不在場，相當詭譎。

該官員表示，台灣方面必須謹慎以對的是中國的領導內部、經濟狀況及社會壓力是否會讓中共當局試圖以對外高漲民族主義、甚至投入法西斯情緒，以轉移國民對其治理的不信任，這種不是基於理性的決策將帶來很高的風險。他認為，以目前的情勢發展來看，12月13日將是一個觀察點。這天是中共為紀念「南京大屠殺」死難者而訂的國家公祭日，中共是否會利用此時間點對外升高緊張態勢、投入更多民族主義情緒或法西斯元素，進而衝擊區域的穩定，值得觀察。

另外，該官員也指出，中國如果在日中僵局中仍找不到台階下，就必須注意其是否會再發動複合式威脅，例如擴大軍事威脅，發動號稱是「聯合利劍C」等軍演，或再次以台灣為藉口發動演習，藉此對各方進行壓迫，在今年底前或到明年春天前都要特別關注。(編輯：宋皖媛)