國安局傳人事異動！張元斌將接副局長 柯承亨轉任國防院執行長

張元斌（右）。（圖／報系資料照）

據透露，國安局政務副局長經總統核定任命，將由前國安局常務副局長、退役中將張元斌接任，此項人事案於11月1日生效。至於現任副局長柯承亨將任職國防院執行長一職。

據知情人士指出，張元斌副局長從擔任中尉起，即在國安局服務，時間長達30餘年，任職期間，積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，績效卓著，112年獲國安局蔡明彥局長拔擢，升任常務副局長，並於今（114）年3月屆齡退伍。

張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，且國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制。知情人士表示，張元斌出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重其跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，俾能即時因應全新型態的國安挑戰。

廣告 廣告

內定接任國防院執行長柯承亨。（圖／報系資料照）

據指出，當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點。中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。

據了解，此次國安局由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任簡華慶中將副局長亦有資通電背景，將可協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護我國家安全的任務。

內定接任國防院執行長一職的柯承亨，國安局長一職自2018年2月到任至今，任期逾7年。柯承亨曾在扁政府擔任國防部副部長與國安會諮詢委員等職，軍事與情治資歷相當完整。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

范姜彥豐控訴粿粿出軌王子「有明確證據」！知情人曝有「關鍵照片」 2人反應曝光

王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？

王子發聲就粿粿婚變風波致歉 鬼鬼鬆口兩人斷聯原因