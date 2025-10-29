國安局傳人事異動！張元斌將接副局長 柯承亨轉任國防院執行長
據透露，國安局政務副局長經總統核定任命，將由前國安局常務副局長、退役中將張元斌接任，此項人事案於11月1日生效。至於現任副局長柯承亨將任職國防院執行長一職。
據知情人士指出，張元斌副局長從擔任中尉起，即在國安局服務，時間長達30餘年，任職期間，積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，績效卓著，112年獲國安局蔡明彥局長拔擢，升任常務副局長，並於今（114）年3月屆齡退伍。
張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，且國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制。知情人士表示，張元斌出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重其跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，俾能即時因應全新型態的國安挑戰。
據指出，當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點。中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。
據了解，此次國安局由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任簡華慶中將副局長亦有資通電背景，將可協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護我國家安全的任務。
內定接任國防院執行長一職的柯承亨，國安局長一職自2018年2月到任至今，任期逾7年。柯承亨曾在扁政府擔任國防部副部長與國安會諮詢委員等職，軍事與情治資歷相當完整。
看更多 CTWANT 文章
范姜彥豐控訴粿粿出軌王子「有明確證據」！知情人曝有「關鍵照片」 2人反應曝光
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
王子發聲就粿粿婚變風波致歉 鬼鬼鬆口兩人斷聯原因
其他人也在看
坣娜病逝！ 民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守秘密⋯」
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 8 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
坣娜驚傳紅斑性狼瘡病逝！醫嘆：「不死癌症」無法治癒
曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜）驚傳病逝。據了解，坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享年59歲。紅斑性狼瘡被醫界稱為「千面女郎」，因症狀多樣化，常導致延誤診斷，甚至致命，所以也有「不死癌症」封號。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
王子涉粿粿婚內出軌經紀公司道歉 承諾「承擔應有責任」
藝人范姜彥豐29日發布指控影片，直接標註老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌。粿粿沒多久就打破沉默回應「會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，王子則繼粿粿發聲後，於IG發文認了「超過了朋友間應有的界線」。傍晚王子經紀公司作出公開聲明，對於佔用社會資源深感抱歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 6 小時前
騎機車載小孩怎麼才合法？很多人都搞錯了｜機車小學堂
台灣被譽為「機車王國」，機車是多數人日常通勤的好夥伴。對許多家長而言，騎車接送小孩，早已成為生活的一部分。然而，雖然機車代步方便，但若未遵守相關交通法規與安全規範，不僅可能面臨罰則，還可能造成嚴重安全風險。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前
賴清德亮一張好牌！他：拿下就可宣示2026大贏 斷言嘉市藍營沒機會了
民進黨選對會召開會議，決議嘉義市、台東縣、台中市、宜蘭縣分別徵召立委王美惠、陳瑩、何欣純、律師林國漳參選，民進黨中執會討論通過提名。對此，媒體人董智森指出，民進黨立委王美惠出馬選嘉義市，國民黨這一席大概沒機會，賴清德若只要拿下宜蘭縣，就可以宣示他大贏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
中職台灣大賽》樂天桃猿打穿中信兄弟牛棚逆轉勝 系列賽4勝1敗封王 隊史第8冠、樂天接手後首冠
中華職棒36年台灣大賽系列賽，轉戰台中洲際棒球場，G5樂天桃猿與中信兄弟的得分方式不是很相同，兄弟一度拉開差距，但桃猿韌性十足又趕了上來，雙方打得難分難捨戰進延長，桃猿靠林泓育在11局上2分砲為桃猿取得領先，終場G5桃猿就以9比7贏球，系列賽4勝1敗封王！隊史第8座總冠軍（含前身La New熊、Lamigo桃猿時期），樂天集團接手後首冠。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 6 小時前
Energy前成員唐振剛「到新北地檢署自首」 承認閃兵役：虛心接受法律制裁
Energy前成員唐振剛近年以《角頭》五虎將一員走紅，他在演藝圈爆發閃兵第三波後，28日他和律師一起到新北地檢署自首，坦承當年因思慮不周，犯下錯誤。他當時也是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前