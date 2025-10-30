國安局出手！保護中共「涉獨清單」團體、個人安全 蒐報協力者法辦

國安局今(30日)將前往立院進行「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處 」專案報告。報告內容中指出，國安局將整合國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署，確保人身安全外，還將對「協力配合中共舉報與制裁作為的團體及個人」，提供具體事證給權責機關偵辦。

國安局在專案報告中提到，中共國安部、地方公安局，近期多次發布「懸賞通告」公開我國人個資，指控部分人士為我國軍操作之網軍，或建立「臺獨分裂組織」立案啟動偵查、追責並懸賞違法線索，意圖製造我社會不安，營造對臺具司法管轄權假象。

另外國臺辦於今年6月，宣布制裁「臺獨頑固分子」親屬設立之公司，禁止「中」方組織、企業、個人與該公司進行交易及合作；另中共官方旗下網媒於今年10月，指控部分臺企與我國軍合作宣傳「拒統」，謀擴大「懲獨」威嚇效果。

因此國安局指出，為了強固國內安全維護，將針對中共臚列「涉獨清單」，將指導國安情報團隊，搜集中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；另請警政署加強必要之安維部署，確保人身安全 。

國安局強調，未來將依法反制中共滲透國安局協調統合的國安情報團隊，同時掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為之團體及個人。主要是這些團體及個人相關作為，已經違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法 》、《刑法》及《 個人資料保護法 》 若有具體事證，將提供權責機關依法偵處。