國安局專題報告全文曝：川普與習近平增加互動「管控情勢」

在川習通話後，國安局今天送達立院國防委員會的書面報告指出，美、「中」戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、「中」對涉臺議題各持立場，然亦避免情勢升溫；國際社會則高度關切印太秩序與臺海和穩，並期盼臺灣扮演「區域安全共同維護者」角色。以下是國安局報告全文：

非常感謝 大院安排本局列席，進行「美『中』領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」專題報告。今(2025)年11月24日，美國總統川普(Donald Trump)與習近平進行通話，引發各界關注，本局謹就美、「中」關係要況及情勢發展評估，向大院各位委員報告如次：

壹、美「中」關係要況。

一、對話管理爭端：川普與習近平於10月30日在南韓釜山會談後，美、「中」暫時擱置經貿爭議，然雙方戰略競爭格局不變，持續鋪陳談判籌碼、爭取各自利益。鑒於習近平專權獨擅，美方將習視為 主要談判對手，故雙方於11月24日再度進行元首通話，期確立兩國關係基調、管控分歧。美國財長貝森特(Scott Bessent)於11月25日稱，明年 美、「中」元首可能會面4次，包括川普4月訪「中」、習近平回訪美國、11月參加深圳APEC會議，以及12月出席佛羅里達州G20峰會，相關對話有助穩定兩國關係。

二、各陳關切立場：川普在電話會談後表示，與習近平討論俄烏戰事、芬太尼(fentanyl)管制、大豆及其他農產品進口等議題，置重經貿及俄烏情勢，且未提及涉臺議題。中共在新聞稿中未觸及經貿事宜，另就俄烏戰事重申勸和促談立場，並單方面宣稱「中」、美共抗法西斯與軍國主義，以及有關臺灣主權敘事。

貳、情勢發展評估。

一、美「中」角力暫緩，然不改競爭本質：今年10月「川習會」後，美、「中」雖調整經貿制裁措施，但迄今未完全落實雙方共識。在稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，然仍須監管部門審批，且雙方未簽署稀土供應協議。在科技管制方面，美國未同意向中共出售高階AI晶片。在農產品採購方面，中共採購美國大豆數量(200餘萬噸)遠不及美方預期(1,200萬噸)。在地緣競爭方面，美國關切中共在南海、臺海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益;中共則稱堅決維護國家安全利益。

二、中共持續對日施壓，但避免情勢失控：中共為迫使日本首相高市早苗撤回涉臺言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛;另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕於11月25日舉行會談，顯示並未切斷與日本對話管道，同時亦未見動員大規模反日民族主義活動。

三、日本堅定對臺立場，並獲美盟公開聲援：日相高市強調願持續透過對話，推進與中共關係，然堅持不會撤回先前涉臺言論。日本內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充及常駐聯合國代表山崎和之等官員，先後駁斥中共宣稱將引用聯合國「敵國條款」、「有權對日本採取軍事行動」。日本內閣會議並在11月25日發布答辯書，重申對臺海議題立場不變。11月15日起，美國國務院及駐日大使葛拉斯(George Glass)多次強調對日安保承諾，川普本人亦主動致電高市，確認續推美日同盟緊密合作。另南韓、印度、英國、德國及法國元首在G20峰會場邊，與高市會談共商實現「自由開放印太」(FOIP)，美盟多國亦公開表達臺海和穩重要性。

四、國際關切臺海和穩，並盼臺灣展現防衛決心：美國重視臺海情勢，持續優化對臺軍售流程，國會通過《豪豬法案》(PORCUPINE Act)，將臺灣納入加速武器出口名單。川普政府亦陸續公布對臺軍售案，包括3.3億美元戰機零組件、6.9億美元「國家先進地對空防空飛彈系統」(NASAMS)。此外，我國政府提出「守護民主臺灣國安行動方案」，獲得國際正面回應。美國國務院、「美國在台協會」(AIT)強調此對嚇阻威脅、維持臺海和穩「不可或缺」;參議院軍委會主席韋克爾(Roger Wicker)表示，臺灣展現自我防衛決心與承諾，有能力在區域內承擔嚇阻侵略，為意志堅定夥伴;參議院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton) 樂見臺灣提增國防特別預算，強調此是確保區域和平穩定的重要一步，並稱臺灣為美國強有力、可信賴的夥伴。「德國在台協會」(GIT)處長狄嘉信(Karsten Tietz)亦稱，臺灣必須讓自己有能力保衛國家，才不需要真正上戰場。

參、結語

總體而言，美、「中」戰略競爭格局不變，川 普與習近平增加互動、管控情勢;日、「中」對涉臺議題各持立場，然亦避免情勢升溫;國際社會則高度關切印太秩序與臺海和穩，並期盼臺灣扮演「區域安全共同維護者」角色。本局將持續掌握各國政策走向及區域情勢脈動，襄助政府即時 決策與風險應處，確維國家安全利益。

