國安局揭中共5大認知戰！誘台人「錄音」建AI聲線資料庫

台北市 / 綜合報導

國安局發布最新報告，揭露中共認知戰的五大手法，不只投放爭議假訊息，意圖引發台灣人恐慌，甚至委託科技公司開發智能語音系統，在台灣徵才網站刊登廣告，誘騙不知情民眾以國、台、客語方式線上錄音，建立台灣的口音資料庫；資安專家指出，現在各大社群平台已經出現越來越多所謂的「台灣腔」AI主播，甚至台語、客語的AI影片，不排除中共可能利用這些聲線資料庫，進行認知作戰。

海巡署桃園艦廣播(114.12.30)：「中國海警1306，這是中華民國海巡署桃園艦廣播，你的行動已影響我國海域秩序及安全，立即轉向離開。」去年底中共正義使命軍演期間，我國海巡署築起海上防線驅離監控中國海警船，破除解放軍封控台灣周邊海域傳言，就是因為中共每每在軍演期間，利用社群意圖在台灣帶風向。

國安局報告點出去年4月中國軍演，就盜用社群平台PTT十多組帳號，透過駭客或租外國伺服器當跳板，炒作中共封鎖我國天然氣運輸，共艦進入24浬線等不實爭訊，但文字還不夠恐怕還出動AI主播。

AI虛擬主播：「現在用廣東話為您播報，現在用英文為您播報。」國安局點名中共透過深圳的「科大訊飛」公司，以語音資料庫結合虛擬形象打造AI主播，加上晴數智慧科技等公司開發AI智能語音系統。

看看晴數科技還在我國徵才網站刊登廣告，吸引台灣民眾協助提供錄音檔，恐怕就是為了模擬國人聲線語調，提升AI生成影音的真實度。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「甚至現在像在Threads、X，或是在YouTube上面，事實上已經看到非常多類似這種，所謂台灣腔的，這種國語的方式，甚至閩南語的方式，在敘述一些故事，所以這確實，它是有可能比如說，(利用)這種虛假影片，做一些相關認知作戰。」

專家也指出AI科技愈發進步，但還是能從模擬人聲的口氣斷句等蛛絲馬跡，判斷影音是否為真，民眾也要提高警覺才能避免被假資訊牽著鼻子走。

