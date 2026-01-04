國安局揭去年網駭侵擾成長6% 王定宇：需做好保護台灣關鍵基礎設施

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王定宇。（圖／王定宇辦公室提供）

2025年中共對我國關鍵基礎設施網路攻擊威脅，國安局報告指出每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%，對於台灣方面應該如何因應？民進黨立委王定宇今（4）日表示，台灣身為全世界面對網路最多最兇猛的國家，台灣必須從裡面學習經驗，建立一套好的資安的防禦的體系，從監控、學習到反制及防禦，還有公民協力，這都是目前政府正在做的事情。

王定宇指出，根據國安局的報告數據顯示，在2025年台灣遭受境外的網路攻擊，達到平均每一天263萬次，相較於2024年的成長的6%，這還是平均數。在特別的日子，比方說台灣民主選舉時，總統就職時，或台灣接待重要訪賓時，網路攻擊的數字還會再攀升，有時候會達到三百多萬次。

王定宇並指出，台灣可以說是全世界民主陣營的前線，也是多年來遭受網路攻擊的第一名，面對這些攻擊，台灣必須從裡面學習經驗，否則平時會有重大的經濟損失跟資安風險，動亂的時候不管是天災或者是戰禍的時候，可能會導致國家的安全陷入險境。面對這樣的網路攻擊，一面要做好保護台灣關鍵基礎設施，對於重大的網路攻擊，當然第一時間就要把它阻擋掉。

王定宇表示，對於一般的惡意軟體惡意程式，有時我們是觀察，觀察來源是從哪裡來的，這個惡意程式的樣態是怎麼樣，破解的方法要進行研究，不管是數發部，或者相關的資安中心，都有進行這方面的防護跟研究，另外也要進行適當的防治

，當了解惡意程式的來源，也了解它的路徑，也要對誰發動攻擊的源頭進行監控跟反制，最重要的還是要提高公民單位的資安觀念。

王定宇建議，台灣的關鍵基礎設施，要設置相關的資安防護，對攸關公眾利益的場域，像醫院、加油站、百貨公司、便利商店的佈告版，或者是車站等等這些場域，如果被惡意軟體攻擊，除了資安資訊洩漏的風險以外，可能會導致整個社會會停止運作。從美國前議長裴洛西訪台，當時中國對台灣的佈告版，便利超商裡面的螢幕進行網路攻擊時，當時的行政院院長蘇貞昌，也非常果決地要求把這些有關大眾利益的場域，他們的軟硬體納入管理，不能使用有可疑來源國像中國的軟體或硬體，

對於他們的資安的訓練跟要求也必須調高標準，

王定宇表示，台灣身為全世界面對網路最多最兇猛的國家，台灣必須從裡面學習經驗，建立一套好的資安的防禦的體系，從監控、學習到反制及防禦，還有公民協力，這都是目前政府正在做的事情，而跟這些惡意軟體攻擊的部分，還有一個介面是非常重要，就是跨國合作，因為常常有的攻擊台灣是用台灣當跳板要去攻擊，其他國家，有的是用日本美國當跳板或者東歐中歐當跳板的來攻擊台灣，怎麼跨國來合作因應某一些惡意國家發動的網路攻擊，這也是非常重要的一個層面。

王定宇表示，根據國安局的報告我們了解台灣在2025年，平均每一天遭受超過263萬次以上的網路攻擊，我們相信未來只會更多不會更少，台灣從這裡面學習經驗建置正確的裝備，政府跟民間一起協力維持台灣的網路跟資訊安全。

