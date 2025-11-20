國安局揭陸製AI風險 賴瑞隆促數發部常態示警加強資安防護

民進黨立委賴瑞隆呼籲數發部定期發布AI檢測與示警資訊，提醒民眾提高資安防範意識。（圖／方萬民攝）

國安局日前公布「DeepSeek」等五款陸製生成式AI語言模型的檢測結果，指出部分模型可能涉及「強迫同意不合理隱私條款」及「蒐集設備參數」等問題，引發資安疑慮。對此，民進黨立委賴瑞隆今（20）日表示，數發部應定期發布相關檢測資訊與示警，提醒民眾提高防範意識。

賴瑞隆指出，總統賴清德昨日已提及中共持續透過多元方式滲透台灣，藉以達到政治目的。他引述國安局所披露的報告指出，部分陸製AI模型不僅要求使用者同意不合理的隱私條款，也可能在背後蒐集個資，形成資安風險。他強調，這些行為恐與中共政策要求有關，數發部有必要針對潛在資訊外洩或惡意蒐集的情況提出明確提醒。

他表示，雖然產業因需求不同而有不同考量，但仍可能受到認知作戰或資訊操弄影響。他呼籲，數發部應定期將掌握的檢測數據與風險資訊對外發布，讓民眾了解使用陸製AI可能面臨的威脅，並強化政府在第一線面對中國滲透時的防護能力。

數發部次長侯宜秀回應，部會內已建立AI模型資安驗測框架，供行政機關使用，目前公務機關禁止使用中製生成式AI模型。至於企業與一般民眾，數發部將持續公布最新驗測結果，協助使用者在採用前做出更審慎的判斷。

侯宜秀指出，中製生成式AI確實可能存在資安疑慮，不同領域的使用者對於場景與風險程度的評估也有所不同。例如教育領域因使用者較缺乏判斷力，因此更應全面避免；但部分不需價值判斷的領域在成本或需求考量下，企業可能仍會採用，因此政府將持續發布風險資訊，提供使用者參考。

