國安局曝中共意圖對台「長臂管轄」 朱立倫：有點製造恐怖的氣氛

記者詹宜庭／台北報導

國安局今（30日）指出，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性。對此，國民黨主席朱立倫受訪表示，「這有點製造恐怖的氣氛，只要我們堅持中華民國以及守法立場，不相信中共可以將其法律執法跨越海峽到台灣，甚至跨越到中華民國的國民」。

立法院外交及國防委員會今日邀請相關部會報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，國安局在報告書中說明，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性，國安情報團隊持續強化國內安全防護及國際情報合作，防範中共對台跨境脅迫及媒宣操作。

對此，朱立倫上午出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮時受訪表示，「這有點製造恐怖的氣氛，只要我們堅持中華民國以及守法立場，不相信中共可以將其法律執法跨越海峽到台灣，甚至跨越到中華民國的國民」。

