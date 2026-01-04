【國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告】強化資安防護韌性 確維網路安全

記者葉軒瑜／綜合報導

國家安全局發布「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，分析中共對我國能源、醫院等關鍵基礎設施每日平均侵擾數高達263萬次，較2024年增幅6%；並說明中共網攻與軍事侵擾極具關聯性，尤其利用我國重大慶典、高層出訪等時機，升高網路駭侵活動，強調將持續透由資安聯防及通報機制應處。

我國關鍵設施侵擾數日均達263萬次

國安局昨日發布新聞稿指出，中共持續對臺關鍵基礎設施發動網路攻擊，駭侵手法多元且不斷翻新，近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，藉由整體趨勢發展、駭侵手法與攻擊目標等面向分析，讓民眾了解網安威脅趨勢發展。

在整體趨勢部分，國安局表示，依據2025年我國安情報團隊蒐報資安事件，中共對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）每日平均侵擾數為263萬次，較2024年增幅6%；另關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相較，又以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯。

國安局進一步表示，中共對我網駭具政軍施壓特點，分析2025年相關網路侵擾活動的時間點，與共軍對臺「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性；此外，我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共亦會升高網路侵駭活動，其中尤以2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。

「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成

在駭侵手法部分，國安局指出，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法為主，其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）的技術能量。

國安局進一步指出，中共BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41 及UNC3886等5大駭客組織，將我國能源、醫療、通訊、政府及科技等五大關鍵基礎設施列為重點攻擊目標；其中尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，並暗植惡意程式；此外，以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

滲透通訊供應鏈 深化國際資安聯防

此外，國安局說明，中共網軍攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。其中，除針對我中央政府特定單位，發動高客製化社交電郵攻擊，也鎖定我國科學園區發動攻擊外，並駭侵半導體與軍工企業之上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

國安局指出，該局於2025年已與全球 30多個國家召開資安對話及技術會議，期透過與國際友盟緊密合作，機先掌握中共網軍攻擊態樣，並聯合查察惡意中繼站，進一步協助政府決策及應變整備，提升我關鍵基礎設施整體防護韌性及量能；強調將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制應處，並提醒國人重視資安防護，警覺中共對我網駭威脅，共維整體網路安全。

國家安全局最新發布「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，去年中共主要透過「軟硬體漏洞攻擊」等4種網路攻擊手法，針對我國政府機關、能源、通訊傳播等9大關鍵基礎設施進行駭侵，企圖干擾或癱瘓社會正常運作，我國藉由團結友盟推展網安合作等作為，提升資安聯防能量，強化國家安全韌性。（AI生成圖片）