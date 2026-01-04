【國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告】蘇紫雲：與友盟國家經驗交流 嚴防中共蠢動

記者葉軒瑜／專訪

中共對我網攻比例攀升，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，我國有足夠防衛韌性因應，未來亦須建立更高頻率的跨國威脅情報共享與聯防機制；臺灣近年持續強化跨部會與國際聯防機制，目前已與超過30個國家進行資安交流與情資分享，透過演練與經驗互通可提升預警與應處能力。他表示，透過和友盟國家經驗交流極具參考價值，例如在俄羅斯入侵前，烏克蘭政府設施即遭受密集網路攻擊與入侵，成為重要警示指標，這些案例有助我國提前掌握威脅趨勢，強化整體防護布局。

蘇紫雲進一步指出，除了自身資安韌性，亦須建立更高頻率的跨國威脅情報共享與聯防機制，才能有效因應灰色地帶襲擾挑戰。他表示，資安的基礎在於人員安全意識與內部紀律管理，政府、關鍵基礎設施與民間企業必須建立共識，包含資安人員安全查核與使用者良好防衛習慣等，可避免社交工程釣魚軟體的威脅；強調資安投資不僅是國家安全的必要基礎，也具備經濟發展價值，若能在防護需求與產業能量間形成良性循環，將更有助強化臺灣資安防衛能力。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（本報資料照片）