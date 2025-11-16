國安局抽驗中製「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款「生成式AI語言模型」，發現普遍存在資安風險。路透社



民眾在生活與日常過程中經常使用「生成式人工智慧（AI）語言模型」，國安局與法務部調查局、警政署刑事局等單位合作，發現5款中國製AI語言模型潛藏資安風險，言稱「中國台灣」、台灣不是一個國家，而「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等關鍵字也都會遭政治審查。

國安局今（11/16）日發布新聞稿，為維護我國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》，蒐研各國資安報告及情資後，協同法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測中製「生成式AI語言模型」。

國安局抽驗中製「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款「生成式AI語言模型」，檢測結果顯示，相關產品在「生成內容」與「應用程式」等兩大部分普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注意資料外洩。

在「生成內容」部分，出現政治立場親中狀況，在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容採用中共官方立場，例如「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」。

生成內容的歷史認知也偏差，針對台灣歷史、文化、政治等議題的描述，生成不實資訊，意圖影響使用者對台灣背景資訊的認知，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」。

語言模型還有關鍵字審查，刻意排除「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字，顯示資料系統遭政治審查與控制。國安局還指出具有資訊操弄風險，中製AI語言模型可輕易生成具高度煽動性、抹黑他人、散播謠言的內容，恐被用來傳散不法資訊；甚至在特定情況下，可生成網路攻擊指令及漏洞利用程式碼，增加網路安全管理風險。

另外，驗測團隊採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」，針對「過度蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態下的15項評鑑指標，逐一執行驗測分析。

國安局發現，「通義千問」在15項指標中，驗出11項違規情形，「豆包」與「騰訊元寶」計有10項違規，「文心一言」及「DeepSeek」則各有9項及8項違規；尤其5款抽測的中製應用程式，均有要求「位置資訊」、蒐集「截圖」、「強迫同意不合理隱私條款」，以及「蒐集設備參數」等問題。

國安局指出，中製AI語言模型可識別使用者身分，透過蒐集對話與記錄等功能，將使用者個資回傳至中企伺服器，甚至依照中共《國家情報法》、《網路安全法》等規定，提供特定政府部門運用；國安局建議，國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製應用程式，以保護個人隱私及企業資訊。

國安局表示，國際上已有多國政府，包括美國、德國、義大利及荷蘭等國，針對特定中製「生成式AI語言模型」發出禁用、避免使用等警告，甚至要求應用程式商店下架；國安局未來將持續加強與國際友盟分享情資，掌握跨國資安風險，以確保我國家安全及數位韌性。

