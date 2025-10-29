國安局評估 川習將觸及台灣議題
川習會今（30）日登場，美中談判也成為國際關注焦點，國安局長蔡明彥昨表示，美中已開始採取「先易後難」方式管理爭議，此次川習會應有階段性成果；他也認為，如果川習正式討論台灣議題，相信川普會表述美國的基本立場。
蔡明彥昨赴立法院外交國防委員會，專案報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」，會前受訪時提及美中領導人川普、習近平即將會面，他認為，此次川習會看來會觸及地緣政治問題，包括台灣的議題，但美國務卿盧比歐日前已對外說明，美方不會以台灣的議題，來換取中國在經貿優惠的措施。
蔡明彥說，如果川習會正式討論台灣議題，「相信美方幕僚也會把美國對台灣問題的基本立場，提供給川普總統做必要的表述」，不過實際互動狀況，國安局後續會再注意。
他進一步指出，美中競爭關係是長期性的，也是結構性的，雙方現在都努力建立一種「可管理的競爭關係」，可看出開始採取「先易後難」的方式，先處理芬太尼、社群平台TikTok等比較容易管理的議題，至於後續涉及到深水區，包括國家安全、科技管制等，要處理會比較不容易。
而在馬來西亞的第五回合美中經貿談判當中，可以看到雙方都做了一些妥協，主要目的是在鋪陳川習會、建立雙方正面管理爭議的氣氛。顯示美中對於這一次的川習會都非常的重視，所以此次兩人會面應有些階段性成果。
另外，蔡明彥昨在國防委員會上指出，大陸近期頻頻透過宣布我軍名單，甚至揚言針對我立法委員沈伯洋追究反分裂國家的刑事責任，屢屢以羅織罪名、跨境脅迫的方式，達到其政治目的；近期，連金融櫃檯的安全查核資料庫，都被發現匯入中國公安資料，並可能成為中國對台「長臂管轄」的手段，引發國安疑慮。
蔡明彥補充，中國還特別提到「愛國者治台」概念，將「愛國者治港」、「愛國者治澳」的手法延伸到台灣，其目的在於矮化台灣地位，把台灣香港化或澳門化，達到中國去除台灣主權化目的。
對此，立法院外交國防委員會宣布，今日外交部進行APEC報告時，將同步邀請國安局針對「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」加開專案報告。
