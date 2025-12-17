國安局證實：中共在特定國家駐館部署國台辦、涉台事務人員

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥等官員報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。(記者王藝菘攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕國安局長蔡明彥今(17)日證實，中共在特定國家的駐外館處，會部署2至4名國台辦系統或涉台事務背景相關人員，而這些國家許多都是民主法治國家，不會容許中共駐外人員威脅、脅迫台灣民眾的人身安全。

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢關切中國國台辦利用學者、研究名義，在駐外館處安插情報人員，監控台商、留學生、僑民、觀光客等，以長臂管轄騷擾我國國民。

蔡明彥表示，中共確實會部署一些國台辦系統或處理涉台事務的相關人員到駐外館處，國安局也長期都有在注意，並與駐地國的相關單位有情報交流。

蔡明彥說明，在民主法治國家，當地警方絕不容許中共違法執法，假如中共人員在當地有違法的舉動，當地的警政或相關資安機構也不容許中共的駐外人員違反一般駐外人員規範；而如何避免不同的國家跨境打壓國內的異議人士，一直是國際刑警組織法律專家審查小組的審查重點，國安局也有透過相關管道來了解中國是否有做這類小動作。

林楚茵追問，泰國等與中國關係較好的東南亞國家，協助中國進行長臂管轄、跨境鎮壓的機會是否比較高？蔡明彥說，有一些確實要注意，這部分有與外交部討論，看如何對民眾示警，但還在內部作業中。

