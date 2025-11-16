國安局警告 五款陸生成式AI暗藏資安危機
AI幾乎是現代人不可或缺的生活、工作幫手，但國安局示警，包括DeepSeek等5款陸製生成式AI，抽驗後發現有過度蒐集個資、逾越使用權限、數據分享，甚至擷取系統資訊、掌握生物特徵等資安大問題。
記者蔡秉宏:「這五款陸製的AI語言模型，除了被點名會有過度回傳資料、以及蒐集個資等等的資安問題，輸入關鍵字也都會有審查，例如我輸入這些關鍵字資訊，系統就會拒絕回答。」
國安局依據《國家情報工作法》，統合調查局以及刑事局，以15項評鑑指標逐一分析。包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶這5款陸製語言生成模型，出現政治立場偏中、刻意排除特定關鍵字、生成具高度煽動性資訊，甚至悄悄生成網路攻擊指令以及漏洞利用程式碼。
台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯:「不管你有沒有提供機敏資料，你的一些使用情況，他可以透過分析的方式去推測出你可能是做什麼樣的工作。惡意的去提取，譬如說你根本沒有在使用這個APP的情況之下，他可能在背景底下去直接拿你的手機裡面的文件或部分的圖片。」
數發部回應，政院已明文規定公務機關全面禁用陸製AI服務，呼籲民眾謹慎選擇APP來源，定期檢查權限設定，避免隱私資料洩露，但仍然沒有法源能夠強制禁止。
立委(民)沈伯洋:「私人的使用在台灣要規範有點困難，資通安全管理法所規範的最主要是公務機關以及一些特定的非公務機關。對於私人的使用可能只能用呼籲的方式，如果未來要修法的話可能也會引起比較多的反彈，所以國人對資安重視必須真的要從教育做起。」
法規無法強制攔阻陸製AI，民眾在享受AI方便之餘，也只能強化資安意識，保護自己。
更多 TVBS 報導
美「AI摯友」惹議！ 24H監聽恐有資安問題
國安局示警！5款「中製生成式AI」違規 截圖、位置個資恐外洩
不用心AI圖仍吸7000人按讚！鄭家純批網友自願報名「待詐騙名單」
黃仁勳親揭輝達成功關鍵 全靠從母親學到「一句話」
其他人也在看
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 1 天前
三星S26被曝「打掉重做」 起因竟是iPhone 17
【記者趙筱文／台北報導】三星原本打算在Galaxy S26上進行大幅革新，但最新消息指出，這些計畫已全面喊停，並回到更保守的設計方向。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
手機狂噴電？Google抓耗電怪獸：App背景偷跑逾2小時將遭Play商店點名
如果你發現自己的 Android 手機電量無故狂掉，元兇很可能就是那些在背景「偷偷摸摸」運行的應用程式。好消息是，Google 終於出手了！為了終結這些「耗電怪獸 App」，Google 宣布將實施一項全新的嚴格政策，一旦 App 被判定為耗電異常，不僅會影響在 Google Play 商店的排名，更可能被公開標示警告，讓用戶一眼就能識別。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無印良品出包！物流被駭「姓名住址全在駭客手中」 數十萬用戶資料陷外洩疑雲
根據《ITmedia》報導，良品計畫指出，可能遭外洩的資訊包括顧客的姓名、住址、電話號碼與訂購商品內容，惟並不包含信用卡資料。事件仍在調查階段，尚無法確認具體影響範圍與時間。不過良品計畫也表示，截至目前尚未發現個資被惡意使用的實例，但不排除未來出現詐騙電話、冒名...CTWANT ・ 1 天前
你客人停車擋我家門！ 男持武士刀鐵鉤衝鴨肉店鬧事｜#鏡新聞
屏東一間鴨肉店昨天(11/15)遭人持武士刀攻擊，好在老闆和店員機警躲過攻擊。沒想到對方又折返回來繼續鬧事，最後被店員合力制伏，通報警方到場逮人。至於為何會大動肝火，竟然只是因為鴨肉店的顧客停車擋住他的去路。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
央行曾強調台灣沒有「荷蘭病」 《經濟學人》最新定義那是「台灣病」 呼應《致富的特權》經濟果實未全民共享觀點｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
合作物流遭駭客攻擊！無印良品數十萬用戶「姓名住址」恐外洩
一向以簡約、安全著稱的日本生活品牌無印良品（MUJI），其母公司良品計畫於今（14）日證實面臨嚴重的資安危機。由於合作的物流子公司遭到駭客勒索病毒攻擊，可能導致數十萬無印良品網路商店顧客的個人資料外洩，引發市場對消費者資訊安全的強烈關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
旅行攝影新神器 OPPO Find X9 Pro 不只好拍 還更好用
行動通訊技術的進步，改變了很多生活中的大小事，對我來說最有感的，就是旅行。以往旅行必須攜帶地圖找路，還必須參考旅遊書籍來趟訪景點，更重要的就是帶台相機記錄下每點子生活 ・ 1 天前
iPhone Air 將停產？同時暫緩 iPhone Air 2 開發計畫
蘋果在 2025 年推出超薄的 iPhone Air，原本以為會大受市場歡迎，沒想到才上市短短兩個多月，天風國際證券分析師郭明錤就發文表示 iPhone Air 需求低於預三嘻行動哇 ・ 1 天前
這電池內建站立支架！TORRAS 圖拉斯「Ostand Qi2 10000mAh MagSafe 超薄磁吸旋轉支架行動電源」給你更自由的手機充電
由於 iPhone 盒裝已經沒有隨盒提供充電器，但由於各型號 iPhone 都內建無線充電功能的關係，因此讓目前許多磁吸式行動電源受到許多消費者的喜愛！近期手機配件品3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
Motorola推出2026年款Moto G與Moto G Play，換搭新色、導入5200mAh電池電量與120Hz螢幕
Motorola宣布為旗下Moto G系列入門機種進行更新，正式推出2026年款的Moto G與Moto G Play。此次更新主要帶來了漸進式的技術規格升級，以及採用Pantone聯名新色的外觀設計。Mashdigi ・ 1 天前
思科：不會開發工業機器人 盼與台灣合作AI生態系
（中央社記者吳家豪台北15日電）全球網路通訊巨擘思科（Cisco）積極發展工業物聯網（Industrial IoT），專注於提供網路、安全與運算等賦能技術，而非競逐硬體製造。思科高層指出，不會開發工業機器人，但期盼與台灣製造業者展開深度合作，共同打造人工智慧（AI）時代的工業生態系。中央社 ・ 1 天前
CrowView Note 開箱動手玩：讓你的手機、掌機一秒變筆電！還可以接 Mac、SWITCH
CrowView Note 的核心定位並非是一台筆記型電腦，而是一個整合了外接螢幕、鍵盤與觸控板的「筆電型外接設備」，能讓你的手機、掌機或 Mac Mini 等裝置瞬間擁電腦王阿達 ・ 1 天前
裁員不漲資費留住用戶？美國通訊商擬大砍1.5萬人，執行長喊話「是時候做出改變」
美國電信巨頭之一的Verizon，傳出即將大規模裁員，此次預計裁減約1.5萬個職位，這是該企業在新任執行長上台後、推動的重組方案一部分，更是公司創立以來最大規模的裁員。《路透》引述消息人士指出，Verizon這次裁員將影響約15%員工人數，預計最快從下週開始實施。據了解，此番裁員目標鎖定公司內「非工會管理階層」，此外，Verizon還計劃將180家直營零售門......風傳媒 ・ 1 天前
DJI Osmo Action 6揭曉：運動相機首見方形感光元件與可變光圈、實現無損直橫拍自由
DJI 稍早發表新一代運動相機 Osmo Action 6，面對運動相機市場的激烈競爭，DJI 此次選擇向智慧型手機「取經」，在 Osmo Action 6 上導入了極具突破性的 1/1.1 吋方形感光元件，以及 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭，解決傳統運動相機在直橫拍切換與不同光線場景下的痛點。Mashdigi ・ 1 天前
內建Micro LED螢幕！Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡：AR 導航、即時翻譯、直橫拍 Vlog 全搞定！
智慧眼鏡愛好者看過來！在本期影片中，為大家開箱體驗這款在台灣開賣的 Rokid Glasses 樂奇AI智慧眼鏡。這副眼鏡搭載了Micro LED 雙眼顯示螢幕，電腦王阿達 ・ 1 天前
手機一下就沒電！Google整治耗電App「未來公開警告」 判定標準曝
綜合外媒報導，Google近日針對Android App公布全新機制，就是與三星共同開發的「過度部分喚醒（excessive partial wake locks）」指標。這項更新內容主要打擊在手機背景亂耗電的App，喚醒鎖定指的是讓App在手機進入待機狀態保持運作，像是播放音樂或定位這類的App，但如果有...CTWANT ・ 21 小時前
「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」
新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。自由時報 ・ 10 小時前
反詐戰警2025年趨勢報告 揭AI時代最新詐騙趨勢
(記者謝政儒綜合報導)AI升級的浪潮，席捲各行各業，同時AI深偽技術也漸漸滲透至各產業，影響品牌聲譽，台灣大哥大今(14)日公布《反詐戰警 2025 年趨勢報告》，揭示多個高風險產業遭偽冒的常見詐騙手...自立晚報 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前