國安局警告 五款陸生成式AI暗藏資安危機

AI幾乎是現代人不可或缺的生活、工作幫手，但國安局示警，包括DeepSeek等5款陸製生成式AI，抽驗後發現有過度蒐集個資、逾越使用權限、數據分享，甚至擷取系統資訊、掌握生物特徵等資安大問題。

記者蔡秉宏:「這五款陸製的AI語言模型，除了被點名會有過度回傳資料、以及蒐集個資等等的資安問題，輸入關鍵字也都會有審查，例如我輸入這些關鍵字資訊，系統就會拒絕回答。」

國安局依據《國家情報工作法》，統合調查局以及刑事局，以15項評鑑指標逐一分析。包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶這5款陸製語言生成模型，出現政治立場偏中、刻意排除特定關鍵字、生成具高度煽動性資訊，甚至悄悄生成網路攻擊指令以及漏洞利用程式碼。

國安局點名，Deepseek等5款大陸製ai語言模型，暗藏資安危機。（圖／TVBS）

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯:「不管你有沒有提供機敏資料，你的一些使用情況，他可以透過分析的方式去推測出你可能是做什麼樣的工作。惡意的去提取，譬如說你根本沒有在使用這個APP的情況之下，他可能在背景底下去直接拿你的手機裡面的文件或部分的圖片。」

數發部回應，政院已明文規定公務機關全面禁用陸製AI服務，呼籲民眾謹慎選擇APP來源，定期檢查權限設定，避免隱私資料洩露，但仍然沒有法源能夠強制禁止。

立委(民)沈伯洋:「私人的使用在台灣要規範有點困難，資通安全管理法所規範的最主要是公務機關以及一些特定的非公務機關。對於私人的使用可能只能用呼籲的方式，如果未來要修法的話可能也會引起比較多的反彈，所以國人對資安重視必須真的要從教育做起。」

法規無法強制攔阻陸製AI，民眾在享受AI方便之餘，也只能強化資安意識，保護自己。

