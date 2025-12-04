國安局資安檢測不合格、涉詐嚴重且消極應對 警政署宣布封網「小紅書」1年

（圖／行政院內政部警政署）





來自中國的「小紅書」APP，是現在國高中生族群愛用的主流社群影音平台之一，在台用戶已逾300萬人。不過該APP上由用戶發布的影音內容，因常涉爭議、假偽、詐騙內容而備受討論，中國亦曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則是直接禁用。行政院內政部警政署今（4）日表示，由於「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。又「小紅書」APP也成詐騙犯罪溫床之一，且小紅書母公司消極應對台灣方面的改善請求，因此警政署宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年此項命令意味台灣將封網「小紅書」至少1年。

警政署今（4）日表示，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，但經國安局進行資安檢測，15項指標全數未合格。又該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，且因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，前於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。據悉中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。倘若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

（圖／行政院內政部警政署）

內政部指出，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

內政部強調，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組；在中華民國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台，均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。未來，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，以共同保障國人權益與使用安全。

