國安局退伍 基進黨新秘書長：支持軍人加薪、不應陷政治攻防

[Newtalk新聞] 獨派立場堅定的台灣基進黨今(2)日舉行記者會介紹新任秘書長馬依翔。他除了是外省籍第三代，還剛從國安局退伍，是軍齡長達35年的職業軍人。他認為，國軍應該破除黃埔精神，改效忠台灣與自由民主體制。不過，對於在野黨提出軍人加薪法案，並經三讀通過，他表示支持軍人加薪。至於藍白以提法案方式為志願役加薪3萬元，這關係到憲政運作問題，朝野應該予以協商，而不是拿來當成政治攻防。

台灣基進今日舉行「秘書長就職暨『軍人事務部』成立」記者會。台灣基進也將成立「軍人事務部」，邀請軍事專家擔任諮詢委員，在中國政治、軍事威脅遽增的現實下發展政策論述，重塑軍隊忠誠信仰、促進軍人軍眷尊嚴權益、提升全社會民間防衛韌性。

台灣基進也在臉書發文介紹，備役空軍上校馬依翔為韓國延世大學碩士、師大東亞學系博士。馬依翔曾介紹自己「深藍」家庭背景，以及從中正預校、空軍官校直到在情報單位服務的多年心路歷程。馬依翔談到赴韓進修期間，開始身分認同的反思，當外國人問你從哪裡來，多數台灣人不論立場，都會說 I’m from Taiwan，而不是 China。香港人說香港，澳門人說澳門，中國人一定說中國，沒有人說自己來自某一省，這顯示我們在潛意識裡很清楚，我們就是台灣人。

基進黨主席王興煥在記者會表示，馬依翔是空軍上校，軍齡35年，之前是韓國延世大學碩士，在台灣則於范世平指導下拿到博士。之前在是在國安局工作，嫻熟國安事務。他也毅然決然辭去軍職，退伍從事政治工作。

王興煥說，基進黨要成立的軍人事務部不是要帶兵打仗，而是要修正台灣軍人的效忠、忠誠對象，讓他們對台灣忠誠，而不是校終於中國的黃埔。台獨政黨要與愛台軍人有共鳴，與國軍展開交流，保衛台灣。

馬依翔說，他12歲就被深藍的爸爸送去高雄鳳山的中正預校國中部，也是中正預校第一期，不管學生或家長、輔導員本身都沒有任何經驗。當晚同學打電話回家，就開始哭了，後來整個寢室都在哭。到國中、高中六年，到官校畢業約10年，軍中25年，軍旅生涯約35年，生活非常穩定，但視野也沒有外面這麼大。他感謝范世平老師讓他開擴了外面的視野。

馬依翔也說，過去在軍中服務，覺得台灣的國族認同、國家意識非常混亂。但居於行政中立，私底下也不方便跟同事交換這個意見。但在王興喚主席討論後，決心退伍，投入台灣的政治結構。他認為，職業軍人、軍眷榮眷，他們缺乏管道來表達，所以建議建立軍人事務部，並累積全民民防、國防，提升台灣國家防衛韌性。

馬依翔也說，我們國軍到底是要效忠黃埔精神，還是台灣土地？過去國軍忠誠被定位為黃埔精神，這是當年國共內戰敘事，讓軍隊繼續效忠大中國主義，但這樣會造成敵我意識混亂。台灣基進的答案非常清楚，國軍忠誠對象就是效忠人民及自由民主制度，不是任何政治集團的利益。

從國安局退伍的，馬依翔在記者會後也接受新頭殼訪問說，他是提早退伍，離上校屆齡退伍還差5年，是於今年1月5日退伍。他是所謂的外省籍第三代，祖父家鄉是廣東1944年，也就是終戰前來到台灣經商。父親擔任軍人後來轉文職。至於他自己則是「芋頭番薯」。

對於要破除黃埔精神，他支持把蔣介石銅像移出軍中。但對於蔣介石、蔣經國，包括前總統蔡英文曾肯定他們保衛台灣的貢獻，馬依翔表示，這是個事實。但他也瞭解，有人是以他們只是為了保衛自己的政權才保衛台灣的說法。

至於在野黨提出軍人加薪法案，並經三讀通過，馬依翔表示，他支持軍人加薪。因為軍人，特別志願役是用自己的生命保衛國家，應該給予較好的待遇。但至於提出的方式，是否如在野黨提出的法案或應該與行政部門如何互動，他認為這關係到憲政運作問題，朝野應該予以協商，而不是拿來當成政治攻防議題。

另外，對於基進黨要成立軍人事務部，由於文官中立規定，軍人雖然可以入黨，但不能參與政黨活動，不能擔任黨職，也不能穿著軍服發表政治意見，馬依翔說，他們除了會爭取榮眷、退伍軍人外，對於現役軍人，這個軍人事務部會扮演服務平台，另外，對於政治意見，也希望藉由這的平台聽取他們的意見。

此外，總統府資政姚嘉文也表示，民進黨一直主張行政中立，不接受軍人入黨做為黨員。外界認為，民進黨敵視軍人，其實沒有，民進黨只是敵視警備總部而已。

馬依翔的博士論文指導教授范世平發言時也表示，從性別平等角度，軍方也要改變，女性軍士官出席公開活動只能穿裙子、不能穿褲子的文化。

