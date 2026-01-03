國安局退休官員也與太子集團掛勾！帛琉度假村「假蓋房真洗錢」負責人120萬交保

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，檢調掌握該集團除在台灣設立多處洗錢據點外，還疑似以帛琉一處豪華度假村作為掩護，實際經營跨國網路博弈金流「水房」，涉案金額高達數億元，甚至牽扯到一名國安局退休官員。北檢昨（2）日指揮調查局展開第5波搜索，兵分4路搜索相關處所，並拘提台籍石姓度假村登記負責人及相關嫌疑人到案。

檢調依美方提供的資訊，查出太子集團以興建高級度假村為名，取得帛琉恩格貝拉斯島99年土地租約，實際卻用於博弈金流操作。（圖／取自臉書／Prince Bank Plc.）

檢調指出，依美方提供的司法互助資料顯示，太子集團疑透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士王國丹（Rose Wang）合作，以興建高級度假村為名，取得帛琉恩格貝拉斯島99年土地租約，實際卻用於博弈金流操作；另安排黃婕、施亭宇、王蕾絢等3名台籍女子負責當地經營事務。

為釐清資金流向與人員分工，北檢持法院核發搜索票，搜索石姓登記負責人等3名被告相關處所共4處，並拘提、通知共8人到案。黃、施2人先前已到案並交保，王女則仍在境外，尚未歸案。

訊後，石濱芳以120萬元交保，並被限制出境出海及科技監控；江友志則以20萬元交保，其他5名共犯則依涉案情節，裁定15萬元至50萬元交保。檢方目前已羈押8人，後續將持續追查相關金流與幕後運作。

