國安局：中共採複合式、有限度手段施壓日本 用爭議訊息操作「台灣有事」論
立法院國防外交委員會將在下週一（24日），邀請國安局進行「日本首相高市早苗『臺灣有事說』及『安保三文件修正』對區域 安全及臺海穩定之情勢研析」專案報告。根據報告內容指出，中共在黃海岸際小型火砲射擊軍演，加上配合爭議訊息操作，就是要透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。
高市早苗今 (2025)年 11 月 7 日在國會答詢，稱「臺海有事」可能構成日本「存亡危機事態」後，引發中共強烈反 應。中日關係迅速升溫至全面緊張。中共再宣布在黃海南部展開為期8天的實彈射擊。
為因應中、日緊張，國安局就日本高市內閣立場、情勢發展及影響評估，應立院國防外交委員會邀請前往進行報告。
國安局報告顯示，中共運用「複合式」有限度手段施壓，在外交方面：中共外交部、國臺辦、國防部等部門，發表恫嚇 言論，並取消原訂11月下旬日、韓、「中」文化 部長會議。
輿論方面，透過官媒操作日本間諜竊 密、「琉球地位未定論」等敘事;經貿方面，發布 赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流活動，以 及中止重啟日本水產品進口。
灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚臺 12 浬內例行活動，以 及在黃海岸際小型火砲射擊，配合 爭議訊息操作，企圖透過「複合式」、「有限度」 脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。
國安局分析認為，日、「中」矛盾短期難調和，兩國陷入「各述立場」僵局，雙方對立氛圍明顯，短期不易轉圜。
日方雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。中共則持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
中共17日已在黃海中部部分海域進行3天實彈射擊，隔日又宣佈自18日至25日，每天上午8時至下午6時，在黃海南部部分區域持續實彈演訓。根據公告區域座標，新增演習海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，距離日本最近離島約870公里，距九州本島亦僅約900至1000公里，被視為對東京施壓意味濃厚。
