國安局：中共藉長臂管轄 欲對台灣內部營造恐慌氣氛

（中央社記者游凱翔台北29日電）中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，國安局今天表示，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，並在台灣內部營造心理恐慌及對立氣氛。

立法院外交及國防委員會明天增列專案報告，邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢，紙本報告今天送抵國會辦公室。

國安局在報告書說明中共意圖指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，並在台灣內部營造心理恐慌及對立氣氛。

國安局除說明案例與樣態，也提及應處作為，包括強固國內安全維護、依法反制中共滲透、提升國人風險意識、強化國際友盟合作。

強固國內安全維護部分，國安局指出，針對中共的「涉獨清單」將持續指導國安情報團隊，注意蒐集中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業等相關情訊，預作防處；另請警政署加強必要的安維部署，確保人身安全。

依法反制中共滲透部分，國安局表示，將協調統合國安情報團隊，掌握協力中共傳散恫嚇爭議訊息、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因這些相關作為已違反台灣國家安全法、國家情報工作法、刑法及個人資料保護法，若有具體事證，國安局將提供權責機關依法偵處。

提升國人風險意識部分，國安局提到，中共透過制定國安法、懲獨22條意見等作為，對台威嚇、監控特定對象，形塑對台管轄權，將持續密切注意中共對台各類作為及安全威脅，適時揭露中共圖謀，提醒赴中風險，提升民眾安全意識。

強化國際友盟合作部分，國安局強調，中共「跨境鎮壓」的不法舉措，向為國際社會所不容，國安局綿密與國際合作友方及理念相近國家聯繫，強化情報合作及分享機制，先期掌握中共長臂管轄圖謀及作法等情訊，即時應處並爭取友盟國家支持。

國安局表示，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性，國安情報團隊持續強化國內安全防護及國際情報合作，防範中共對台跨境脅迫及媒宣操作。（編輯：林克倫、林家嫻）1141029