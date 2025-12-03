國安局：今年8國12次外艦穿越臺海 以行動支持區域和平穩定

記者郭曉蓓／臺北報導

國家安全局長蔡明彥今（3）日在立法院表示，國安局與國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在臺海周邊水域的活動。今年已有8國、12次外國軍艦穿越臺海，以及英、加紐的聯合行動；國際友盟並沒有因為共軍「逢艦必跟」就有所退卻，持續以行動展現對臺海和平穩定的支持。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

有立委關切國安局對臺海周邊共軍動態的掌握，蔡明彥指出，國安局與國防部透過聯合情監偵系統，掌握外艦及共艦在臺海周邊水域的活動，今年已有8國、12次通過臺海相關活動。8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國及法國，12次活動包括美英、加紐的兩次聯合行動。由此可看出國際社會對臺海區域和平穩定的重視。

廣告 廣告

蔡明彥說，中共在外艦通過臺海時，基本原則就是「逢艦必跟」，派出相關的海上兵力、空中兵力進行跟監以及模擬攻擊，以展示共軍在臺海地區軍事上的存在。

蔡明彥強調，臺灣跟國際友方有交換共艦活動型態等相關情資，讓國際友方在進入臺海周邊水域時，可以掌握共軍活動的樣態。今年8國、12次通過臺海活動，代表國際友盟並沒有因為中共「逢艦必跟」就有所退卻，持續以行動表達對臺海和平穩定的支持。

針對日中關係緊張，中共未來不排除發動「聯合利劍-C」軍演的可能性，蔡明彥會前受訪表示，11月到12月是中共軍演熱期，基本上會料敵從寬、不排除任何可能性，將發揮聯合情監偵掌握共軍動態，必要時與友盟交流情報。蔡明彥說，中共只要把類似的聯合戰備警巡以及遠海長訓等常態性演習做包裝，再提供特定演習代號，就可以變成是有針對性的演習，因此不能夠排除任何可能性。

蔡明彥強調，國安局會跟國安情報機關和國防部發揮聯合情監偵的效能，掌握共軍的動態；必要時啟動跟國際友盟的合作，進行情報交流包括科技情報，以便掌握中共相關活動是否有挑釁的可能性，全盤掌握相關的情報 。