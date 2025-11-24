國安局：參與國際友盟網絡 共維印太及臺海安全
記者吳典叡／臺北報導
面對中共以軍事、灰帶、經濟及外交脅迫手段，企圖片面挑戰區域現狀，破壞區域和平與穩定，國家安全局昨日指出，我國更需參與國際友盟網絡，強化戰略溝通及合作，共維印太及臺海安全秩序，將續掌握印太安全情勢及日、「中」關係動向，賡續緊密與國際友盟情報交流與合作，機先掌握情勢變化，以襄助政府決策及應變整備，提升我國家安全韌性及能量。
立法院外交及國防委員會昨日邀國家安全局、外交部專案報告「日本首相高市早苗『臺灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及臺海穩定的情勢研析」，並備質詢。國安局副局長張元斌表示，針對日、「中」局勢緊張，中共除透過外交系統發表恫嚇言論及經濟脅迫外，在軍事層面的灰色地帶行動沒明顯增強趨勢，不排除後續會有變化，將持續關注。
張元斌指出，對於此事影響評估，日、「中」矛盾短期難調和，對立氛圍明顯。日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，可能續採堅定立場、尋求溝通原則應對；中共或持續操作經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣施壓。
張元斌說，高市內閣強化安保能量，著重與美國安全協作，一方面加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在；另一方面以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，和東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。
張元斌表示，中共不滿日本首相國會答詢內容，展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「臺灣有事」並非僅為日、「中」雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定，國際社會更加警覺中共擴權威脅，民主友盟也持續公開宣示「確保臺海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性。
國安局指出，將續掌握印太安全情勢及日「中」關係動向，賡續緊密國際友盟情報合作，提升國家安全韌性及能量。（記者吳典叡攝）
