國安局：強化第一島鏈共同防禦 遏制中共擴張

記者陳彥陵／綜合報導

針對中共軍力擴張與軍事威脅加劇，國安局昨日表示，美盟強化第一島鏈共同防禦，包括加拿大等國家與日菲簽署防務合作協定，提升島鏈共同嚇阻能力，印太區域安全高度連動。國防部則指出，透過聯合情監偵等各項應處作為，同時持續規劃、籌購各項新式武器裝備，建構可恃戰力，確保國家安全。

民主友盟合作 提升島鏈共同嚇阻能力

立法院外交及國防委員會預訂明日邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，實施「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專案報告，並備質詢，昨日書面報告均已送抵立法院。報告分別說明臺海及周邊情勢特點、美盟強化第一島鏈防禦、印太區域安全及國軍戰備作為等情形。

國安局指出，今年以來中共各型軍機侵入我周邊空域已逾3570架次，創歷年新高，並協同艦艇執行39次「聯合戰備警巡」；中共海警船亦多次侵擾金門、東沙等限制水域；同時也在東海、西太平洋與南海擴大灰色地帶行動，並透過航艦編隊、聯合巡航及海上民兵運用，加劇區域緊張情勢，對印太地區安全構成實質威脅。

國安局說明，「美盟強化第一島鏈共同防禦」，包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；另外，美日菲加強協作，著手在第一島鏈部署反艦飛彈打擊網絡，大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。

針對影響評估，國安局分析，印太區域的安全將高度連動。美國12月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區；美軍印太司令帕帕羅上將12月7日也強調，此一拒止型防禦構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

國安局表示，臺海安全攸關印太乃至國際繁榮穩定，全球民主友盟積極強化印太經濟與安全部署，該局將機先掌握中共軍事動態及印太安全情勢，緊密與國際友盟戰略溝通與情報交流，助政府決策及應變整備，提升整體安全韌性及量能。

4大建軍規劃方向 展自我防衛決心

此外，國防部在書面報告中指出，國軍秉持「以備戰達避戰」指導原則，持續強化戰備整備與應變能力；已整合各項情監偵系統，建立共同作戰圖像，並透過跨部會及友盟情資交流機制，掌握敵情關鍵預警徵候；同時根據敵情威脅程度，提升戰備等級適切應處，啟動應變中心，防範共軍「由演轉戰」威脅；亦將於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，確保戰略、作戰及戰術層級單位，均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標。

國防部進一步說明，為建立維護臺海和平的實力，國軍積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等4大建軍規劃方向，也積極建置「臺灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生之目的。

美日菲加強協作，著手在第一島鏈部署反艦飛彈打擊網絡，大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。（國安局提供）