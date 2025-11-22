國安局：日中矛盾短期難調和 高市安保改革強化嚇阻
（中央社記者吳書緯台北22日電）日本與中國近期因「台灣有事論」發生爭端，國安局指出，日中矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。
國安局表示，高市安保改革強化嚇阻能量，置重點於與美國安全協作，一方面加強第一島鏈防務部署，推進自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在，另一方面以美日同盟為主軸，加大與南韓、菲律賓、澳洲協同行動，與東南亞國家協建海事能量，以及推進與歐盟、北約協作，推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。
國安局統整自10月26日至11月17日之間，日本與美國等盟國，共進行8場聯合訓練或演習。
立法院外交及國防委員會24日將邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢；國安局書面報告檔案已送交立委國會辦公室。
國安局表示，高市主張提前於2026年完成修訂「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」安保三文件，加速防衛體制轉型、強化防衛裝備研產、放寬防衛裝備輸出規範，並達成防衛經費占比GDP 2%目標。
對於情勢發展，國安局指出，中共運用「複合式」有限度手段施壓，外交方面透過外交部、國台辦、國防部發表恫嚇言論等方式，官媒操作日本間諜竊密、琉球地位未定論等敘事；經貿方面發布赴日旅遊留學警示、中止重啟日本水產品進口等；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及黃海岸際小型火砲射擊等，配合爭議訊息操作。
國安局表示，中共企圖透過複合式、有限度脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。
至於日本立場，國安局指出，日本堅定立場惟盼緩和局勢，宣布不會撤回首相涉台言論，強調秉持「言所當言」，並重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決台海事務」。而美盟強調共維台海和平穩定，七大工業國集團（G7）12日發表聯合聲明，強調台海和穩重要性，反對任何片面改變現狀企圖。
針對影響評估，國安局指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
國安局表示，國際體認台海和穩重要性，中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日中雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定，國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性，而台灣更需參與國際友盟網絡，強化戰略溝通及合作，共維印太及台海安全秩序。（編輯：翟思嘉）1141122
