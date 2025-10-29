國安局：統合國安團隊掌握協力中共者 依法偵處
記者謝承宏／臺北報導
國家安全局副局長陳松吉今（30）日赴立法院專題報告時表示，針對中共意圖形塑對我國長臂管轄、跨境鎮壓，將協調統合國安情報團隊，掌握協力中共舉報與制裁作為的團體及個人；若相關作為有違反我《國家安全法》等具體事證，將提供權責機關依法偵處，反制中共滲透。
陳松吉今日赴立法院外交及國防委員會，進行「中共對臺進行長臂管轄、跨境鎮壓及我相關應處」專題報告並備質詢。陳松吉指出，中共對臺「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，企圖在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面採取各種威脅及干預手段進行恫嚇，冀圖在國際孤立、削弱我國主權地位，並在國內營造心理恐慌及對立氣氛。
在案例分析上，陳松吉提到，包括「修法擴增國安管轄範圍」、「設立反獨懲治舉報機制」、「媒宣我公民遭判刑實例」、「公布名單立案懸賞通緝」、「制裁企業增強威懾力度」等態樣，公開我國人個資、立案啟動偵查追責並懸賞違法線索，並逮捕我國人指控違反分裂國家罪，意圖營造對臺具司法管轄權假象。
陳松吉進一步表示，國安局將持續指導國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」進行掌握，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；同時，掌握協力中共傳散恫嚇訊息、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，將提供權責機關依法偵處。
陳松吉強調，國安局也將強化國際友盟合作，與理念相近國家建立更緊密的情報分享與合作機制，及早掌握中共的圖謀與作法，並即時應對、爭取國際支援。此外，另請警政署加強必要維安部署，確保人身安全，防範中共對我跨境脅迫與媒宣操作。
國家安全局副局長陳松吉赴立法院專題報告時表示，將掌握配合中共舉報與制裁的團體、個人，並依法偵處，反制中共滲透。（記者謝承宏攝）
國家安全局副局長陳松吉赴立法院專題報告時表示，將掌握配合中共舉報與制裁的團體、個人，並依法偵處，反制中共滲透。（記者謝承宏攝）
其他人也在看
四中全會人事詭譎 國安局：習近平對年輕將領尚待信任
中共四中全會近日落幕，我國國安局也密切掌握會議動態。局長蔡明彥今日在立法院表示，今年中央委員的出席人數異常銳減，9名上將遭開除黨籍、軍籍，然諸多空位仍有懸缺，且目前任中央軍委副主席的張升民已年事高，國安局研判，張可能是過渡性人物，且習近平對年輕將領還沒有那麼信任，國安局將持續關注以防爭功績的冒進作為。中時新聞網 ・ 1 天前
大陸公告「涉獨清單」威嚇國人 國安局：將法辦在地協力者
國安局今（30）日赴立法院進行「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，宣布將整合國安情報團隊，針對大陸羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署確保人身安全，並將對協力配合大陸舉報與制裁作為的團體及個人，提供具體事證給權責機關偵辦。中天新聞網 ・ 12 小時前
邱建富競選辦公室成立 強調公平初選、團結贏回彰化
民進黨2026年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富今（30）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，現場湧入支持群眾，擠得水洩不通，地方黨公職、基層鄉親紛紛到場力挺，氣氛熱烈，展現綠營團結氣勢。邱建富致詞時表示，為了縣長選戰已準備十二年，「這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。」他語氣堅定地說，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！」他指出，目前民進黨在國會席次為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方呼應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」他強調，唯有中央與地方攜手合作，才能真正推動建設、照顧人民。邱建富也重申，將全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須公平公正」。他說，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選產生的候選人才最有勝算。」他強調，對「贏回彰化」充滿信心，因為「真民意才會贏」。邱建富表示，彰化人最清楚誰最能代表他們的心聲，自己將用餘生投入地方發展，成為能跨越藍綠、凝聚共識的候選人。「選戰就像球賽，未到最後一刻不能放棄，台灣好新聞 ・ 10 小時前
鋼琴女老師淪詐團車手 連假取134萬藏丈夫工作室
一名60歲自稱鋼琴老師的王姓女子，透過臉書應徵打工成為詐騙集團車手，利用國慶連假期間取款134萬元並藏匿於丈夫工作室內。這名女子每日工資5000元，日前被她取款的被害婦人，兩個月來被騙走超過170萬元。詐騙手法是由詐騙集團成員假扮「國際醫師」，透過噓寒問暖手段取得被害人信任。警方最終在捷運站當場查獲該女車手，並循線在其丈夫工作室內找到大量現金贓款。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 8 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 12 小時前