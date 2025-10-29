國安局：統合國安團隊掌握協力中共者 依法偵處

記者謝承宏／臺北報導

國家安全局副局長陳松吉今（30）日赴立法院專題報告時表示，針對中共意圖形塑對我國長臂管轄、跨境鎮壓，將協調統合國安情報團隊，掌握協力中共舉報與制裁作為的團體及個人；若相關作為有違反我《國家安全法》等具體事證，將提供權責機關依法偵處，反制中共滲透。

陳松吉今日赴立法院外交及國防委員會，進行「中共對臺進行長臂管轄、跨境鎮壓及我相關應處」專題報告並備質詢。陳松吉指出，中共對臺「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，企圖在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面採取各種威脅及干預手段進行恫嚇，冀圖在國際孤立、削弱我國主權地位，並在國內營造心理恐慌及對立氣氛。

在案例分析上，陳松吉提到，包括「修法擴增國安管轄範圍」、「設立反獨懲治舉報機制」、「媒宣我公民遭判刑實例」、「公布名單立案懸賞通緝」、「制裁企業增強威懾力度」等態樣，公開我國人個資、立案啟動偵查追責並懸賞違法線索，並逮捕我國人指控違反分裂國家罪，意圖營造對臺具司法管轄權假象。

陳松吉進一步表示，國安局將持續指導國安情報團隊，針對中共羅列「涉獨清單」進行掌握，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；同時，掌握協力中共傳散恫嚇訊息、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，將提供權責機關依法偵處。

陳松吉強調，國安局也將強化國際友盟合作，與理念相近國家建立更緊密的情報分享與合作機制，及早掌握中共的圖謀與作法，並即時應對、爭取國際支援。此外，另請警政署加強必要維安部署，確保人身安全，防範中共對我跨境脅迫與媒宣操作。

國家安全局副局長陳松吉赴立法院專題報告時表示，將掌握配合中共舉報與制裁的團體、個人，並依法偵處，反制中共滲透。（記者謝承宏攝）

