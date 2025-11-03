國安局：美陸角力續升溫 不易解決

「川習會」是否有助化解美陸對抗僵局？國安局報告指出，美陸戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題難解，且競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。此外，美國關切中共在台海、南海地區軍事活動及脅迫行為，並將確保美盟在印太地區捍衛自身利益之能力，認為未來「美中地緣戰略」角力將持續升溫，不易緩解。

國安局明（5）日將在立法院國防委員會進行「川普亞洲行及川習會後，印太區域經濟、安全情勢對我之影響」專題報告。有關此次在韓國舉行川習會對我影響，報告指出，首先是民主供應鏈協作逐漸成形；川普亞洲行推動與區域國家，在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，建構合作網絡，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

廣告 廣告

國安局表示，美國與區域國家關鍵產業合作，有助我國結合AI智慧施政方向，運用半導體先驅產業優勢及經驗，推進與理念相近國家建構可信任之夥伴關係，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

其次，「美日安保+N」網絡加速構建，美國強調與盟友共同以實力確保和平，並以美日安保為軸心，擴展與韓國、澳大利亞、菲律賓等印太盟友多邊安全協作，除擴大聯演規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。

國安局強調，美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現狀與印太穩定。

此外，台海和平穩定連動印太安全，報告指出，日本首相高市早苗與美國總統川普會談時，強調台海和平穩定之重要性。另高市與大陸國家主席習近平會晤，亦重申台海和穩對日本及國際社會至關重要。