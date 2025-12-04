國安局15項資安檢測未合格！ 內政部宣布封鎖小紅書一年

內政部指出小紅書經國安局資安檢測15項未合格，將對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取之命令一年。（圖／翻攝畫面）

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，該APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且該APP自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，加上近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，又因無法管轄，該APP恐成網購詐騙高風險場域，讓被害人求償無門。對此，內政部4日宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部指出，為保障台灣用戶個資安全，內政部今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。而過去，中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。

小紅書上假網拍截圖。（圖／翻攝畫面）

行政院打其詐欺指揮中心指揮官馬士元出席時也表示，小紅書經國安局檢測15系全數不合格，有過度要求權限、蒐集個資（如通訊錄、信用卡號、生物特徵等）、逕自上傳非必要個資等問題，一旦民眾同意授權就可能導致個資外洩，因此遭到盜刷，或因使用習慣與愛好遭到詐團利用。

馬士元指出，小紅書不但不配合我國法令規範與要求，還有治安、資安危害等問題，在國外也因違法廣告、危安內容遭中國大陸多次裁罰，並因資安滲透一律遭美國德州政府禁用，顯示小紅書本身就對社會或資通安全有相當危害。

小紅書上假帳號交友轉投資。（圖／翻攝畫面）

內政部指出，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

小紅書上假投資廣告。（圖／翻攝畫面）

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。未來，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，以共同保障國人權益與使用安全。

不過有資安人士就指出，針對禁用小紅書一事相對難以阻擋，除非民眾使用台灣公用DNS服務（如中華電信），才會被那管，若使用VPN或國外DNS server基本上應該擋不住。

