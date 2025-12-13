國安戰略批歐盟 川普將對歐不滿轉化政策 跨大西洋盟友關係跌至冰點

美國川普政府於本月初低調發布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy.NSS）。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國川普政府於本月初低調發布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy.NSS），這份正式宣告美國全球優先事項的報告，卻將最尖銳的批評留給歐洲盟國，指控其文明衰退、對烏克蘭戰爭期待不切實際、壓制右翼政黨背離民主，並暗示移民將改變歐洲身份認同。此舉引發歐洲官員震驚與憤怒，認為川普政府形同將對歐不滿轉化為政策，不僅定位自身為歐俄間的斡旋者而非北約抗俄龍頭，更試圖在歐洲內部培養對抗主流的力量，導致二戰後建立的跨大西洋盟友關係嚴重變質，跌至川普今年一月回任以來的冰點。

這份報告通常於每任總統任期內發布一次、用以牽動政府預算分配，有別於川普第一任期的版本，並未將重點置於來自俄羅斯與中國的地緣政治挑戰。報告中指出有必要與俄羅斯「重新建立戰略穩定」，白宮將自身定位為歐洲與俄羅斯之間的斡旋者，而非過往北約組織中對抗俄羅斯的領導角色。在中國部分，報告語氣雖強硬，但主要聚焦於中國經貿不公行為，並強調避免與中國發生軍事衝突。

報告中對歐洲盟國的嚴厲指責，包括稱歐洲正處於文明衰退、對烏克蘭戰爭抱持不切實際期待、各國壓制國內右翼政黨形同政治審查並背離民主價值，以及暗示移民將從根本上改變歐洲身份認同從而可能傷害美歐同盟。

歐洲方面對此反應強烈，歐盟理事會主席柯斯塔直言，副總統范斯二月於慕尼黑安全會議上指控歐洲政府審查政治對手、以及川普多次貼文內容，現已成為美國官方信條並據此行事。他呼籲歐洲必須理解跨大西洋關係已變，應準備好「不僅要防對手，也要防不利我們的盟友」。

歐盟理事會主席柯斯塔（左1）。 圖：擷取自 Mark Rutte 的 X

前歐盟執委會委員布勒東更指出，這份報告白紙黑字表明，白宮將當今歐洲視為「敵人」並試圖加以「顛覆」。報告中擁抱歐洲民族主義政黨，並稱要在歐洲各國內部培養「對抗當前歐洲主流的力量」，此一立場令歐洲極為震驚，華盛頓則郵報分析，在川普尋求於對俄國有利條件下終止俄烏戰爭、並發布國安戰略抨擊歐洲後，歐盟旋即以違反數位規範為由，對馬斯克旗下社交平台 X 開罰一點四億美元，顯示雙方關係緊繃。

川普團隊成員此前已不掩飾對歐洲的輕蔑。川普曾稱歐盟成立目的在「坑」美國，其高層顧問於外流對話中甚至形容歐洲人「可悲」、「只會揩油」。副總統范斯早前在慕尼黑安全會議演說中，便指控歐洲各國政府藉限制仇恨言論來審查政治對手，尤其是右翼，並聲稱歐洲接納過多移民造成「可怕後果」。

川普曾稱歐盟成立目的在「坑」美國。 圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

美國國內亦存在類似聲浪，如馬斯克呼籲廢除歐盟，前中央情報局局長裴卓斯則稱，讓歐洲國家「清醒一下」正視自身國防責任並非壞事，並指新版國安戰略某種程度是在敲打歐洲，而有些歐洲國家確實該被敲打。此一壓力已見部分效果，北約歐洲成員今年已鬆口願將國防支出占 GDP 比例拉高至百分之五。

此外，川普政府的對外政策似乎呈現從對抗轉向妥協的趨勢。Axios 新聞網指出，川普第一任期曾宣布新疆發生種族滅絕、將華為列黑名單並著手封鎖 TikTok，但第二任期之初在與北京開啟一系列關稅與貿易戰後，現已達成休兵。為免破壞美中貿易休兵，政府暫緩因去年「鹽颱風」大規模網攻事件制裁中國；近期中日關係緊張，川普亦敦促日本首相高市早苗緩和局勢，本週更宣布輝達 H200 晶片可出口中國，使其宛如華府對中最大鴿派。

近期中日關係緊張，川普亦敦促日本首相高市早苗緩和局勢。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

Axios 分析，川普的對俄與對中政策，均反映出其世界秩序觀傾向於大國之間達成協議、必要時睜一眼閉一眼，而非互相對付。在其認知的大國共存模式中，劃定彼此勢力範圍是穩定的代價，因此美國著重對西半球的控制，要求俄中勿插手美國後院，此一思維亦體現於當前川普政府準備對付委內瑞拉的動向。

