國安戰略措辭軟化 華爾街日報：華府對中改採溫和策略

美國川普政府五日發布新「國家安全戰略」，華爾街日報報導，白宮新國安戰略對於華府和北京之間的競爭改採較溫和策略，淡化美中意識形態分歧，視經貿為兩國關係核心。值得注意的是，該文件在討論台灣地位時，仍沿用「戰略競爭」等措辭，但拜登政府時期「視中國為美國最大挑戰」、「美國不支持台灣獨立」等說法，均被刪除。

這份長卅頁戰略文件僅數次提及中國，而且幾乎都和經濟關係有關。文件以其他間接方式提及中國時，也只是未具名地稱之為美國「在西半球以外的競爭對手」。

川普政府新版「國家安全戰略」在討論台灣地位時，沿用「戰略競爭」措辭，明確呼籲與地區盟友和夥伴合作，「阻止任何企圖奪取台灣或達成對我們極為不利的勢力平衡，以致於我們無法保衛台灣」。

華爾街日報指出，對北京來說，最值得注意的是，白宮新文件刪除拜登政府有關美國「不支持台灣獨立」的聲明。新版文件大致延續拜登政府「反對任何片面改變現狀」立場，但措辭更為緩和，改為「不支持任何一方片面改變台灣海峽現狀」。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院美中關係專家白潔曦表示，整體來看，北京領導人可能認為這份新文件代表了「美國大戰略相對有利的轉變」。

保守派智庫美國企業研究所研究員費瑞安表示，北京視美國每項書面承諾為談判底線；白宮國家安全戰略「確立北京談判基準線」，而「這個基準線剛剛發生了變化」。

費瑞安指出，從拜登執政時期「反對」片面改變台灣現狀，到川普政府新版只表示「不支持」任何片面改變，顯示美國對台立場有所緩和，從積極反對，弱化為被動不支持，這將受到北京歡迎；「北京會視此為美方讓步，並據以作為下一輪談判起點，進而要求更大彈性空間」。

美國國務院六日表示，華府致力維護台海和平穩定，「將維持長期的對台政策聲明」。

