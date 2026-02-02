國安改革挑釁中國？ 劉世芳接受日經亞洲專訪 籲藍白正視中國威脅

內政部長劉世芳。（張哲偉攝）



台灣內政部長劉世芳接受日經亞洲專訪時表示，國民黨及其盟友需要正視來自中國的威脅，並將安全置於黨派利益之上；同時她也強調，這項挑戰是對台灣3大主要政黨的考驗。

日經亞洲2日刊登專訪台灣內政部長劉世芳報導，劉世芳談到來自中國的壓力時表示，「當你看到每天針對台灣的各種軍事威脅和演習，那是真實存在的。」她指出，這些來自中國的壓力，「絕對不只存在於網路上的虛擬世界。」

對此，她認為，這些政黨需要「正視這個現實」，而非不假思索批評民進黨跟美國的關係，或聲稱「國安改革是在挑釁中國」。同時，她也坦言，民進黨也需要謹慎拿捏其反制措施的分寸。「所有選民最大利益的共識，究竟落在哪裡？」她表示，「這個共識仍在形成中……這是在考驗3個政黨的智慧。」

劉世芳受訪正值台灣陷入一場政治危機之際，國民黨和民眾黨目前掌握立法院多數席次，對總統賴清德率領的民進黨政府發動空前挑戰，屢次封殺他的年度預算、國防特別預算條例以及其他施政項目。國眾兩黨稱這是爭取問責和捍衛民主。

劉世芳稱，其他政黨當然可以提出對國家安全改革的修正建議，但應該認清事情的急迫性。

封鎖小紅書掀爭議 劉世芳：平台未依法落地

內政部最近以自2024年至2025年11月，小紅書涉嫌捲入超過1700起詐騙案件，且未回應台灣主管機關為由，在2025年12月依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，「詐欺犯罪防制緊急事件」命令暫行限制中國社群平台小紅書1年，遭質疑違法擴權。國民黨主席鄭麗文認為，下架小紅書形同箝制扼殺台灣網路與言論自由。

劉世芳則反駁說，小紅書與Meta、Google、X、Line，甚至TikTok等平台的關鍵差別，在於它在台灣沒有落地，無法配合法規要求。她也說，總部設在上海的小紅書母公司對台灣官方發函已讀不回。「在採取封鎖小紅書的措施之前，我已在最大程度上，遵循台灣法律體系中的程序正義原則。」更暗示，鄭麗文的批評，可能是出於擔心這項作法會讓北京不滿。

主張和平統一是言論自由 劉世芳劃清「武統」紅線

同樣在去年，「亞亞在台灣」中配劉振亞涉武統言論遭內政部移民署廢止依親居留許可、限期離境。劉世芳表示，「如果你主張（與中國）和平統一，即使我不滿，也沒有其他手段制裁你。但她（劉振亞）公開談論武統台灣。」儘管挨批侵害言論自由，劉世芳仍捍衛這項決定。

劉世芳強調，「比方說，這和她在自家揮舞中國國旗是兩回事。她要求中國在某種程度上武力犯台，已經不單純是歌頌祖國的美好山河。」

她補充說，台灣「一直處於防禦狀態」，必須「具備高度韌性來因應」，並指出台灣每天還要承受來自中國高達265萬次的網路攻擊。

國民黨推法案 擬讓中國籍人士免放棄國籍任公職

原任花蓮縣富里鄉學田村村長的中配鄧萬華，因未依規定放棄中國國籍，於去年8月遭到解職。她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會去年決議撤銷原處分。內政部表示，此案應由富里鄉公所再做詳盡調查後再處理。

劉世芳說，國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。她也補充說，過去曾持有美國國籍的政治人物，同樣有人因此被取消資格或被迫放棄國籍。

然而，國民黨如今正推動一項法案，主張讓中國籍人士在就任公職時，可以免除放棄原有國籍的要求。

劉世芳：在野黨利益能否承受中國滲透、侵蝕國安？

執政黨與在野黨的激烈攻防，引發外國政府官員擔心，台灣政局陷入癱瘓，將削弱迫切需要推動的安全改革。

劉世芳對這些疑慮表示，「解鈴還須繫鈴人。」她說，賴清德提出多項與國防相關的法案，「反映我們日益認知到中國對台威脅續升」，並表示「在野黨的利益，能否承受住中國等外國勢力持續滲透和侵蝕國安？我認為他們很快就會明白」。

她指出，「在野黨仍未意識到，中國威脅與政治戰的嚴重性。」但也承諾民進黨會努力「改進」，「也許我們應該稍微軟化一下我們的立場」。

