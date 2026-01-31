國安會秘書長吳釗燮獨家曝光海鯤艦潛航空拍視角

海鯤號昨天潛水測試成功，吳釗燮則在 X 平台發布空拍畫面。 圖：翻攝自吳釗燮Ｘ

國造潛艦海鯤艦 30 日再次出海執行「淺水潛航測試」，國安會秘書長吳釗燮在個人社群平台 X 上，公布獨家空拍視角的海鯤艦潛航照片；同時，總統賴清德也在臉書發文並製作圖卡，除肯定國造潛艦的重要進展外，並轉而批評立法院付委民眾黨版國防特別預算條例，嚴正呼籲在野黨儘速排審總預算與軍購特別預算。

海鯤艦 30 日再次出海執行「淺水潛航測試」，承造單位台灣國際造船股份有限公司亦首度對外公布下潛測試過程照片。吳釗燮則在 X 平台發布空拍畫面，顯示海鯤艦在下潛過程中，帆罩與潛望鏡逐步沒入水面，畫面中可清楚辨識「 711 」舷號及帆罩上的平衡翼。

吳釗燮在貼文中表示：「Taiwan’s first indigenous submarine SS-711, the #Narwhal, successfully completed its first submerged sea trial, a major step forward for our deterrence capabilities。」強調台灣首艘自主研發潛艦成功完成首次水下試驗，是我方威懾能力向前邁出的重要一步。

賴清德總統昨晚亦以相同視角照片於臉書發文指出，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。他表示，潛艦國造在艱困的國際環境與各種限制下推進，海軍、台船及產業鏈夥伴展現「面對問題、解決問題」的韌性，將「不可能的任務」逐步化為成果。

不過，賴總統也話鋒一轉，批評立法院在會期最後一天付委民眾黨版國防特別預算條例，指該版本「極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權」，並指出國防部專業將領已多次示警。他並提到，史上首次預算會期未審總預算，加上相關條例處理方式，已對國防與治理造成衝擊。

賴清德指出，海鯤號今日已持續執行第二次潛航測試，並完成預設目標、順利回港，後續將依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質前提下，達成全艦功能與性能驗證，以及後續交艦目標。他也提到，近日高雄港邊有近百位民眾與軍事迷到場為海鯤號加油，場面令人感動。

