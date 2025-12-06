國安會諮委出席雪梨對話 籲團結反制威脅

記者吳典叡／綜合報導

外交部昨日指出，國家安全會議諮詢委員李育杰日前率團出席「雪梨對話」並擔任與談人。李育杰指出，中共將臺灣當作其情報與破壞工作的實驗場，意圖分化臺灣社會及削弱互信，並進一步將相關經驗應用在干擾其他民主國家的內部運作；民主夥伴須團結一致，共同反制混合威脅以捍衛共享的民主價值。

李育杰於本月4至5日出席「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）主辦的「雪梨對話」並擔任與談人。

外交部表示，李育杰在「科技與混合威脅」場次說明，當前民主國家共同面臨更具規模、組織性及快速演變混合威脅，而臺灣更是首當其衝。例如，中共持續資助影音工作者在臺灣為其宣傳對中共有利的偏頗消息，或利用購物網站蒐集個人資訊等。中共更將臺灣當作其情報與破壞工作的實驗場，以非對稱及低成本的假訊息、個資盜竊等手段對我國進行認知作戰，意圖分化臺灣社會及削弱互信，並進一步將相關經驗應用在干擾其他民主國家的內部運作。

廣告 廣告

李育杰強調，混合作戰的場域可見於網路、科技等層面，民主夥伴須團結一致、集思廣益，共同反制混合威脅以捍衛共享的民主價值。