國安會諮委黃重諺臉書公開發文評濱崎步「無人演唱會」事件！批中國靠抹殺事實、羞辱個體將5000年文明「推回周口店山洞」

日本女星濱崎步日前在上海的「無人演唱會」引發震撼，國安會諮委黃重諺昨（2）日罕見公開發文分析，一邊是堅持唱完最後一首歌的東洋女神，另一邊是粗暴而無預警沒收演出、事後還要強迫中國籍攝影師寫道歉信，「承認」無人演唱會是「假新聞」的北京當局。兩個極端的行為模式，照出了那自以為「大國崛起」背後的精神荒蕪，以及什麼才是真正讓人肅然起敬的文明高度。

黃重諺昨日以「女神的無人演唱會和提著煤氣燈的土八路：當代最殘酷的文明對照試驗」為題在臉書發文表示，這兩天，濱崎步在上海的「無人演唱會」震撼了許多人，包括數不清的中國年輕人。而更讓人震撼的是，這已經不僅僅是一場被取消的演出，而是一次當代最殘酷、也最清晰的「文明對照試驗」。一邊是堅持在空著一萬多個座位的會場，唱完最後一首歌的東洋女神，另一邊是粗暴而無預警沒收演出、事後還要強迫中國籍攝影師寫道歉信，「承認」無人演唱會是「假新聞」的北京當局。

廣告 廣告

黃重諺指出，這兩個極端的行為模式，像閻羅王家裡那面叫做「孽鏡台」的鏡子，照出了那自以為「大國崛起」背後的精神荒蕪，以及什麼才是真正讓人肅然起敬的文明高度。

黃重諺說，對於多數大家所知道的故事來說，當一位表演者耗費數月心血準備，卻在最後一刻被要求先做個不是出於自願的事情，例如把中國叫做「祖國」才可以上台，許多人的反應是習得性無助——想著人民幣，然後心一橫，其他再說，「但濱崎步沒有。她選擇在沒有觀眾的場館裡，全套妝髮，燈光全開，唱完了整場演唱會。」

黃重諺分析，心理學上，這是一種極高層次的「內控型人格」：「共產黨可以沒收我的觀眾，但無法沒收我的表演。我無法改變活動被取消的事實，但我可以決定『我要不要完成身為歌手的職責』。」於是濱崎步堅持完成她跟上海歌迷承諾的演唱會，這既是為了心理學上的「完形」，更是對專業的極致尊重，演出不是因為錢才存在，而是因為「我是歌手，所以我唱」。這體現了日本文化中深刻的「職人精神」，就算台下空無一人，但那份堅持硬是要讓燈光師的設計、樂隊的演奏、讓舞群的完美協調，讓團隊所有努力一個神聖的意義。

黃重諺說，於是在演唱會結束後，她向著空氣一個深深鞠躬，既是向不得已無法來到現場的歌迷的致歉，更是對身邊工作人員的感謝。讓遺憾也昇華成一種美，而相應出破壞這一切的醜。

黃重諺再說，鏡頭轉到另一邊，中國官方的反應則讓人不寒而慄。先是無理由的取消，展現了權力的任性；眼見著歌迷、輿論的反彈，官媒《澎湃新聞》在壓力下，竟然發新聞指控無人演唱會是「假消息」、「炒作」，希望所有人都忘記這一切，就像九三閱兵時，他們打算藉由威脅外媒，讓世界忘記習近平和普丁在天安門城樓上討論「換器官顧健康」這回事，這在心理學上被稱為「煤氣燈效應」。

黃重諺表示，當濱崎步的高格調應對讓醜陋的威權命令顯得醜陋時，北京官方產生了巨大的「認知失調」。為了消除這種不適，他們不是反思自己的決策，而是選擇「否定現實」。他們的潛台詞是：「我說沒有就沒有，連你們的感動都是假的。」這暴露了一種巨嬰式的權力邏輯，中共不在乎事實，只在乎對敘事的絕對控制權。所以，也不必意外，為什麼中國是世界上最大的認知操作的來源國。

黃重諺嘆道，如果事情到此為止，還只是傲慢。但最新的消息指出，負責拍攝現場的中國工作人員，被迫寫下道歉信，承認自己「散佈不實訊息」，承認那個他們親眼見證、親手記錄的無人演唱會是「不存在的」。這才是整個事件中最令人作嘔的環節，強迫一個專業人士指鹿為馬，承認自己看見的真實是虛幻的，這會造成深度的「道德傷害」。這種手段的目的，就是為了摧毀個體的自尊與認知體系，讓每個被統治的人在紅色權力面前感到徹底的無助與渺小。

黃重諺表示，紅色當局通過羞辱自己的國人，向社會傳達了一個恐懼訊號：「真相不重要，服從才重要」。這導致了社會的「原子化」——人們不再相信彼此，不再相信眼睛，只能依附於謊言生存。

黃重諺說，這場風波，讓大家看清了兩種截然不同的「格局」；濱崎步代表的，是一種「向內求索」的文明。她用對自我的要求、對歌迷、夥伴的同理，在荒謬的現實中贏得了全世界的尊敬，這是讓人心悅誠服的文化高度。至於那必須靠著「向外壓迫」的野蠻，靠著抹殺事實、羞辱個體來維護面子，結果卻在全世界面前暴露了體制的脆弱與精神的貧瘠。5000年文明最後被薛劍的粗暴和官媒社群的猥瑣低下，推回了周口店的山洞裡。

黃重諺最後說，就像2010年諾貝爾和平獎為劉曉波留著的那張空椅子，讓劉曉波卻永遠留在這個世界上，「這場沒有觀眾的演唱會，反倒將會讓更多的中國人都聽到那美好的聲音在心中迴盪。」

（圖片來源：三立新聞、黃重諺臉書）

更多放言報導

中國舉辦台灣光復80週年大會...黃重諺批「共產黨很愛對台人說教」！指台灣熬過50年殖民地、50年威權統治、38年戒嚴：人民當家才是真正光復

不僅國安團隊「蔡規賴隨」！政媒人士曝蔡核心幕僚「張惇涵、林聿禪」520後留任原職...黃重諺轉任國安會諮委