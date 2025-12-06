國安會諮委、國科會學者登「雪梨對話」 談新威脅與陸晶片產能失衡

國安會諮委李育杰、國科會智庫學者賴又豪登上「雪梨對話」，與國際談新型態科技威脅與大陸晶片產能失衡探討。（外交部提供）

由「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）主辦的「雪梨對話」近日登場，我國國安會諮委李育杰、國科會所屬智庫學者賴又豪，皆應邀出席擔任與談人。李育杰指出，當前民主國家面臨更具規模、組織性及快速演變的科技與混合威脅；而賴又豪則認為，國AI應跳脫簡化的美國市場主導與中國政府主導二分思維，並強調在大陸模式下，有晶片產能過剩等現象。

外交部指出，繼去年9月之後，國家安全會議諮詢委員李育杰再度應邀率團，於本4至5日出席「雪梨對話」（The Sydney Dialogue）並擔任「科技與混合威脅」場次的與談人，該場次由「Politico」歐洲區域主任Jamil Anderlini主持。

廣告 廣告

李育杰在「科技與混合威脅」場次中說明，當前民主國家共同面臨更具規模、組織性及快速演變的混合威脅，而台灣更是首當其衝。例如：中國持續資助影音工作者在台灣為其宣傳對中國有利的偏頗消息，或利用購物網站蒐集個人資訊等。

中國大陸更將台灣當作其情報與破壞工作的實驗場，以非對稱及低成本的假訊息、個資盜竊等手段對我國進行認知作戰，意圖分化台灣社會及削弱互信，並進一步將相關經驗應用在干擾其他民主國家的內部運作。李育杰強調，混合作戰的場域可見於網路、科技等層面，民主夥伴須團結一致、集思廣益，共同反制混合威脅以捍衛共享的民主價值。

而國家科學及技術委員會所屬智庫「科技、民主及社會研究中心」也首度派遣民主治理組副組長賴又豪，出席「科技與混合威脅」場次與談，該場次是由「Clear AI」共同創辦人Jisoo Kim主持。

賴又豪在「人工智慧強權與大競賽」場次中提到，國際社會觀察大國在人工智慧領域的相關政策與競逐時，應跳脫簡化的「美國的人工智慧發展由市場主導、中國的人工智慧發展由政府主導」二元劃分思維。

他也以所屬中心發布的研究報告為例，說明在國家主導的體制之下中國仍有晶片產能過剩等現象，顯示其中央及地方政府仍存在許多政策不協調之處。國際社會應更清晰理解中國的「政府主導」模式，並警惕此一發展模式下，政府更能夠對人工智慧系統及資訊環境施加控制，包含蒐集利用、監控及控制資訊流通等議題。

賴又豪指出人工智慧發展核心為算力及晶片，台灣將在人工智慧競賽中扮演更重要的角色，同時強調唯有透明、開放的資訊環境及民主參與的審議過程，方能為新興科技發展提供堅實的社會信任基礎。

外交部說明，「雪梨對話」是澳洲針對資安與新興科技議題的年度盛事，來自澳洲、美國、英國、韓國、印尼、印度、立陶宛、日本、紐西蘭、斐濟、巴紐、愛沙尼亞、拉脫維亞、烏克蘭、北約、歐盟、我國等國及組織的產官學界人士共同參與，討論人工智慧競爭及治理、供應鏈安全與國家韌性、新型態混合威脅、量子與次世代科技戰略、印太區域數位化及地緣政治等議題。

【看原文連結】