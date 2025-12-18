國安法修正草案拍板 學者憂：行政權集中恐釀寒蟬效應

行政院18日通過《國安法》修正草案，針對境外敵對勢力滲透行為全面提高罰則，其中若公開鼓吹、倡議或支持對台灣發動戰爭或採取非和平手段者，最高可處新台幣100萬元罰鍰。多位學者對此提出質疑，認為修法恐導致行政權力過度集中，造成寒蟬效應並影響言論自由，更指出現今並非動員戡亂時期，此次修法已引發違憲爭議。

行政院通過《國安法》修正草案，針對境外敵對勢力滲透行為全面提高罰則。（圖／行政院YT）

根據《中國時報》報導，有多位學者對此發表意見。文化大學廣告系教授鈕則勳從政治操作層面分析，民進黨仍以強化抗中牌作為核心戰略，這波國安修法並非單點行動，而是與行政院長卓榮泰拒絕副署等戰術配合，形成一套有節奏且具計畫性的政治攻勢。他表示，綠營對內鞏固基本盤，對在野黨則刻意拉高對抗強度，將政治論述全面導向戰與對抗的邏輯，使得在野陣營陷入被動，導致藍白至今仍未能提出有效反制戰術。

文化大學廣告系教授鈕則勳。（圖／鈕則勳臉書）

鈕則勳進一步指出，民進黨政府修改《國安法》的最大問題在於誰來認定觸法以及如何認定。若行政官署握有高度裁量權，卻缺乏清楚、公正、可受檢驗的機制，極可能流於自由心證，甚至讓行政機關成為意識形態的執行者。他強調，涉及言論限制更應謹慎，若將網路言論無限上綱，交由行政單位主觀判斷下架與裁罰，恐引發侵害言論自由的疑慮，並在社會累積反彈能量。

法學博士桂宏誠指出，民主制度對言論自由容許空間本應較為寬鬆，即便有人鼓吹極端或激進主張，若未具實質影響力、未造成即時危害，通常不會成為被處罰的對象。他表示，民進黨政府若要限制人民言論自由，必須符合《憲法》第23條所要求的比例與必要性原則。

桂宏誠強調，國家若未正式宣布進入戰爭或動員狀態，卻以國安為由大幅壓縮言論空間，等同讓社會進入高度對立、隨時備戰的政治氛圍，整體修法已帶有動員戡亂時期的味道。他指出，草案以行政罰作為主要處置方式，實務上恐由內政部等主管機關單方面認定，將高度政治性的判斷權交由行政機關掌握，不僅裁量權過大，也缺乏司法審查保障，同樣存在明顯的違憲疑慮。

開南大學副校長陳文甲則認為，此次修正國安法規是在當前情勢險峻下推出，具有一定的正當性以及嚇阻效果，並有助維護主權與民主秩序。但他也提醒，相關規範若界線不夠明確，可能擴大執法裁量權，或逼迫民眾自我審查，對於言論自由產生寒蟬效應，以此為政治目的，恐怕會造成民眾反彈。

