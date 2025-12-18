國安法修法政院拍板！ 鼓吹戰爭言論重罰100萬

行政院通過法務部擬具《國家安全法》部分條文修正草案，函請立法院審議。（圖：張柏仲攝）

行政院會今天（18日）拍板通過法務部所提《國家安全法》部分條文修正草案，並將函送立法院審議。這次修法重點放在補強現行法制漏洞，包括新增「參與組織罪」、明確界定「發展組織罪」構成要件、納入中間人責任及提高處罰強度。其中也第一次針對所謂「戰爭言論」明訂罰則，任何人不得在實體或網路空間，以文字、圖像或言語等方式，公開鼓吹或支持境外敵對勢力對我國發動戰爭或消滅主權，違者最重可處新台幣100萬元以下罰鍰。

修正草案將同步調整《國安法》第2條內容，新增「參與組織」的不法態樣，規範對象涵蓋外國、大陸地區、香港、澳門及其他境外敵對勢力。條文說明如果有從事足以危害國家安全或社會安定的行為，或參與相關組織並涉及洩漏、交付、刺探或蒐集公務機密，都是違法。

另外在第4條中，進一步明文化規定，不論在實體或網際網路空間，任何人不得以多元形式公開倡議或支持敵對勢力對我國動武或採取非和平手段。經內政部會同法務部、陸委會等單位認定違規者，將處10萬至100萬元不等罰鍰。