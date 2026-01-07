國安法修法 藍罵綠忘了鄭南榕

立法院內政委員會七日審查行政院函請審議「 國家安全法部分條文修正草案」等案，國民黨立委許宇甄（後中）發言表示反對倉促審查，要求召開公聽會。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院內政委員會七日審查「國家安全法」部分條文修正草案，國民黨立委質疑修法涉及行政擴權，恐干預言論自由，藍轟綠忘了鄭南榕精神，最後委員會決議，國安法修法將先開兩場公聽會。

行政院於去年十二月十八日通過國安法修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣一百萬元罰鍰。內政委員會昨日排審該修正草案，國民黨團發出甲級動員令應戰。

國民黨立委羅智強批評，民進黨前輩鄭南榕主張百分百言論自由，但現在民進黨告訴大家他們就是箝制言論自由、新聞自由及思想的政黨，如此修法定義不清、對象不明，等於政府不喜歡、可疑的言論就可以抓了，這是刑法第一百條廢除後，再次公然將手伸進言論審查。

廣告 廣告

國民黨立委許宇甄表示，事前討論不足且多項設計涉及憲法保障之基本權利、言論自由與訴訟權益，相關影響有待審慎評估；立委張智倫指出，草案中涉及不確定法律概念，並授權由內政部會商認定是否違法，形同球員兼裁判，主張在凝聚社會共識前，應先召開公聽會，不宜倉促審查。

無黨籍立委高金素梅呼應辦公聽會並批評，當法律成為打壓異己的棍棒時，國家就邁入獨裁道路，這正是當年德國納粹走向極權的路徑，請民進黨不要忘記鄭南榕百分百言論自由、百分百集會結社自由的核心價值。

民進黨立委林楚茵則表示，法案已經有二十三個版本，進入實質討論相當重要，若對條文有疑義，應在委員會中充分討論，並非限制發言。

內政委員會召委王美惠裁示，為求修法周延，三月底前將召開兩場公聽會，原則上由民進黨與國民黨各舉辦一場，當日僅進行詢答與說明。

內政部次長馬士元進一步說明，主張台獨、和平協議或交流，均屬言論自由，不在修法範圍內；但若公開鼓吹外國武力攻台，則涉及鼓吹戰爭，將依法處理。法務部次長徐錫祥也指出，言論自由受憲法保障，但仍須符合不侵害他人權益與國家安全的界線。