國安法初審！鼓吹武統戰爭言論最重罰百萬 內政部：將依國際標準判定

記者詹宜庭／台北報導

內政部次長馬士元會前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

立法院內政委員會今（7日）審議行政院提出的《國家安全法》部分條文修正草案，明定任何人不得公開鼓吹對我國發動戰爭，違者最高處新台幣100萬。針對判定標準及執行機關，內政部次長馬士元會前受訪指出，判定基準將與陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。此次規範屬於行政處分，而非刑事處分。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣100萬元罰鍰。立法院內政委員會今排審相關修法，會前有媒體詢問，此次修法是否等同於區分「和統」與「武統」，支持和平統一不在規範之列，但支持武力統一則涉及違法？馬士元回應，只要是支持或鼓吹以武力戰爭方式加諸於台灣，皆屬此次《國安法》修法所要規範的主要範圍。判定基準將與陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。此次規範屬於行政處分，而非刑事處分，依法仍可循行政救濟途徑提出救濟，相關程序與權利保障，皆會依現行法制運作。

另對空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，馬士元表示，昨天接到消息之後，所有任務機都待命，直到昨天晚上都是漏夜進行搜救行動，今天還是會擴大配合國防部、海巡署工作，持續搜救，希望他平安歸來。

