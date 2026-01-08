國安法變黨安法 他批：成為砍殺政敵的工具

▲行政院與綠委提案修《國安法》，國民黨立委吳宗憲揭，《國安法》修法有三大荒謬，根本是「黨安法」。（圖／翻攝吳宗憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 解放軍去年底封鎖台海演習，加上近來對台灣內部滲透嚴重，行政院為此通過《國安法》修正草案，增加「參與組織罪」、與網路鼓吹戰爭等行為可處罰鍰，綠委也有不少修法版本，不過藍營質疑，恐侵犯言論自由。國民黨立委吳宗憲揭，《國安法》修法有三大荒謬，根本是「黨安法」。

吳宗憲說，他7日質詢時，法務部對總統賴清德去年公開宣示「北京當局也以2027年完成『武統台灣』為目標」是否屬錯假訊息或危害國安，未正面回答，讓人擔憂草案可能淪為「反滲透法2.0」。吳宗憲指出，法務部無法以文字遊戲規避責任，草案明文規定內政部需會商法務部，法務部責無旁貸。

吳宗憲批評，草案第4條之1規定，只要網路訊息「有危害…之虞」，就可下架或處罰，他形容此舉如「還沒闖紅燈就開罰」，強調預防性處罰缺乏明確標準，人民難以自保。他指出，總統去年曾明確表示2027年將完成武統，後來又悄悄修改臉書內容，疑似「改文特權」。

他質疑，如果民眾PO文錯誤，也能改文免罰嗎？是否只有總統可稱為「澄清」，百姓改文就成「滅證」？他提醒，《憲法》第52條總統豁免權僅擋刑事追訴，並不包括行政罰鍰。

吳宗憲進一步指出，草案缺乏明確執法標準，「三把尺」不存在，行政罰可隨心所欲。他要求定義清楚何謂「錯假訊息」、舉證責任由誰承擔，以及認定程序如何進行，否則將導致選擇性執法。他警告，如果不加規範，言論自由與認知作戰將全看掌權者意志。

他舉過去反滲透法案例警示，據法務部統計，112年1月至114年3月期間，大選期間違反反滲透法及選罷法案件中，近八成遭不起訴或無罪。他指出，修正國安法改用行政罰後，門檻更低，內政部即可直接開罰100萬元，民眾若不服，須自行打官司自證清白。他認為，法律不該有顏色，國安法更不應淪為「黨安法」，呼籲避免將守護國家的盾牌，變成侵害人民言論自由的利刃。

吳宗憲強調，草案三大荒謬包括：第一，不用等損害發生就可處罰；第二，總統可改文但人民不可；第三，缺乏明確標準與程序，行政罰恐成隨意工具。他呼籲立法者正視制度漏洞，確保國安法真正保護國家安全，而非成為限制言論的擴權利器。

