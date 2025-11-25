國安法遭封殺707次！陳培瑜轟藍白亂搞：傅崐萁推放寬中配參政權竟通過

記者詹宜庭／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華日前遭內政部要求放棄中華人民共和國國籍，否則將解職；國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》擬透過修法解套。對此，民進黨立委陳培瑜今（25日）痛批，程序委員會藍白又亂搞，不僅行政院版《財劃法》被惡意退回，規範立委前往中國需要報備的國安法案被藍白擋了總共707次，傅崐萁提案《國籍法》放寬中配參政權也被放行通過，直言「完全無法接受。」

立法院中午召開程序委員會，陳培瑜在臉書發文指出，程序委員會藍白又亂搞，行政院版《財劃法》被惡意退回，明明藍委柯志恩、蘇清泉、陳玉珍等都一致贊同院版對中南部、離島比較公平，結果民眾黨還是提案退回，並在藍白人數絕對優勢之下，表決通過。

不僅如此，陳培瑜透露，規範立委前往中國需要報備的國安法案被藍白擋了總共707次；國民黨團總召傅崐萁提案《國籍法》放寬中配參政權也被放行通過。她痛批，「藍白這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，我們完全無法接受。」

為中配參政權解套，傅崐萁提案修《國籍法》，案由為：本院委員傅崐萁等17人，為釐清「國籍法」與「憲法增修條文」第十一條及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」之 適用關係，避免規範競合，確保法制一致性，並明確大陸地區人民取得臺灣地區戶籍後之參政資格適用規範，爰擬具「國籍法第一條條文修正草案」。

