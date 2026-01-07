《國安法》箝制言論自由僵局暫解 藍綠三月底前各開一場公聽會

立院內政委員會今排審國安法，朝野意見分歧，最後拍板藍綠各於三月底前召開一場公聽會。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（7）日由民進黨籍召委王美惠排審行政院版、朝野立委所提出的《國家安全法》修正草案，而在政院版內容中，擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引發在野黨批評，要求召開公聽會。對此，王美惠最終宣告，為求周延，今年三月底以前，國民黨、民進黨各召開一場公聽會。

立法院內政委員會今日續審《國家安全法》修正草案，朝野立委於程序發言階段針對言論自由、行政權限及是否先行召開公聽會等議題激烈交鋒，藍綠立場分歧明顯。

民進黨立委林楚茵表示，聽到多位在野黨委員於發言中提及尊重憲法、行政與立法相互尊重，讓她內心感到相當欣慰，也樂見在野黨願意回到憲政討論。然而，她指出，在野黨在程序發言中對法案內容提出大量質疑，正顯示應進入實質討論階段，而非停留在程序層次。

林楚茵指出，民進黨與行政院共提出多達23個修法版本，部分版本已主動調整文字，包括拿掉「意圖」等用語，盼避免觸及言論自由疑慮，但她直言，在野黨可能因忙於阻擋國防預算與總預算，未及詳閱相關版本。她強調，不論是民進黨或行政院提出的草案，核心皆是從國家安全角度出發，並重申守護國安與言論自由同等重要。她也表示，民進黨從未限制發言，並支持在充分討論下整合各版本意見。

國民黨立委羅智強強烈批評修法方向，直言民進黨背離鄭南榕主張的百分之百言論自由精神，並指控院版草案恐讓政治言論重新面臨審查。他質疑修法條文定義不清、對象不明，權限集中於行政機關，恐再度打造思想犯與政治犯。

羅智強主張，若執意修法，應先廣泛召開公聽會，讓專家學者及社會各界充分參與討論。他也指出，國民黨團已提案要求先舉辦至少四場公聽會，再進行條文審查，認為此舉才是較為周延的立法程序。

國民黨立委牛煦庭則表示，對於今日再次排審國安法感到遺憾，認為在野黨訴求並未獲得重視。他回顧先前審查經驗指出，行政院過去曾以法律明確性不足為由，建請暫緩處理，如今院版草案仍未充分回應相關疑慮，卻倉促進入實質審查，令人憂心。

牛煦庭強調，國安法修法影響層面重大，應廣納社會意見，並警示院版草案部分內容恐涉及行政擴權，甚至引發對言論自由的疑慮。他呼籲召委在程序發言後，先進行詢答、分別召開朝野公聽會，再行條文審查，認為此舉有助於降低爭議、讓立法程序更加健全。

