國安法「鼓吹對我戰爭」可罰百萬！張惇涵直言：不容許危害國安者存在

記者楊士誼／台北報導

行政院今（18）日拍板國安法等四項修法，規定「鼓吹境外勢力對我國發起戰爭言論」者最高將開罰100萬元。行政院秘書長張惇涵表示，軍公教根據憲法、大法官解釋，都負有對國家忠誠的義務。透過相關修法，希望絕大多數奉公守法、戰戰兢兢為國家打拚的軍公教人員能得到國人肯定，也不容許極少數涉及不法、危害國家安全的人員存在。

行政院拍板國安法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例、陸海空軍刑法等修法，其中國安法修法指出，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違反者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

張惇涵上午受訪表示，總統3月時曾召開國安高層會議，針對中國對台灣的滲透、威脅，包括對退、除役、現役軍人的滲透，對國家主權的危害，以及對社會長期的認知作戰等提出17項因應策略。他續指，行政院也有超過120項具體作為，涵蓋修法、立法到行政命令與相關規則。

張惇涵強調，軍公教根據憲法、大法官解釋，都負有對國家忠誠的義務。透過國安法相關修法，希望絕大多數奉公守法、戰戰兢兢為國家打拚的軍公教人員能得到國人的肯定；但同時，也不容許極少數應負忠誠義務，卻涉及不法、危害國家安全的人員存在。



