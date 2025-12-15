國安法3罪名成立刑度待定 黎智英聆判神情平靜

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案今天(15日)宣判，黎智英涉入的兩項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」、一項「串謀發佈煽動刊物罪」，罪名全部成立。法官表示，待黎智英提交求情信後，再作出判刑；法官並說黎智英須於2026年1月前提交求情信。

黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

上述案件由高等法院處理，主審法官3人為國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭；案件於2023年底起借用西九龍裁判法院進行審理，整個審訊歷時156天。

在審訊期間，控方曾指黎智英為知名傳媒大亨，是香港民主派支持者，2019年反送中運動發生時，黎智英與蘋果日報高層等串謀勾結外國勢力危害國家安全。

根據控方和從犯證人在審訊時的舉證及作供，黎智英的罪證包括向各方輸送金錢；謀劃主導反送中運動，但未成事；促使美國制裁中國，且在港區國安法生效後並未停止；印刷特刊，煽動民眾上街；要求美國阻止香港訂定國安法等。

法官宣判時指出，證據清楚顯示，黎智英曾與蘋果日報員工在內的他人共謀，從事危害國家安全的行為。杜麗冰說，黎智英的前員工賽門(Mark Simon)是安排與美國官員會面的「協調者」，以遊說對中國及香港實施制裁。她進一步指出，黎智英不斷邀請美國介入，是為了「藉口協助香港人民，實際是幫助推翻中華人民共和國政府」。

BBC報導指出，杜麗冰闡述黎與美國和台灣的關係，稱有Whatsapp訊息作為證據顯示，黎智英早在國安法實施前曾思考聘用美國前官員，包括美國退休將軍兼前副參謀長基恩(Jack Keane)及前國防副部長沃佛維茨(Paul Wolfowitz)。法官在朗讀黎智英的Whatsapp訊息時稱，黎智英曾說過：「新冷戰已經正式打響。」

端傳媒報導，黎智英今天戴眼鏡、身穿白色襯衫與灰色西裝外套，身形消瘦；他在5名獄警陪同下進入法庭。法官判詞共有855頁，法官只宣讀最後判決結果，黎智英聆聽判決結果時神情平靜。(編輯：陳士廉)